Malore improvviso per Nathan Van Hooydonck al volante. Le condizioni di salute dopo il terribile incidente

Il corridore della Jumbo Visma Nathan Van Hooydonck ha accusato un malore mentre era in auto con la moglie, incinta di otto mesi, ma fortunatamente illesa come è emerso dopo i controlli di rito in ospedale. Ecco le condizioni di salute del corridore dopo il malore.

Malore improvviso per Nathan Van Hooydonck, corridore della Jumbo Visma mentre si trovava alla guida della sua auto nel nord del suo paese d'origine, precisamente a Kalmthout. Il corridore era in compagnia di sua moglie, incinta all'ottavo mese, quando si è verificato il terribile incidente.

Il corridore ha avuto un malore improvviso che ha avuto come conseguenza la perdita del controllo dell'autovettura che è andata a colpire altre cinque auto in un incrocio. Fortunatamente, la moglie è rimasta illesa dopo il terribile incidente.

Malore improvviso per Nathan Van Hooydonck. Le condizioni di salute del corridore

Dopo il terribile incidente e la notizia che il corridore fosse in gravissime condizioni, arrivano notizie positive sullo stato di salute del corridore. Da quel che è emerso, Nathan è sveglio, cosciente e non vi è alcun danno celebrare. A parlare con i media presenti alla Vuelta è il direttore sportivo della Jumbo, Grischa Niermann. Come riportato da "Sporza", il direttore ha spiegato: "Non so molto di più di quello che dicono i media. Sappiamo che ha avuto un incidente ed è ricoverato in ospedale. Penso che sia in coma artificiale. Non posso confermare se sia o meno in pericolo. Speriamo che Nathan stia bene e che le sue condizioni migliorino. E che sua moglie stia bene. I corridori hanno reagito con forza a questa notizia. Siamo qui alla Vuelta, abbiamo la maglia di leader e presto correremo. Non è facile. E spero che presto potremo cambiare idea. Ma vuoi questo tipo di notizie, non sentirle mai. Possiamo solo sperare".