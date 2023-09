Problemi cardiaci per Mobach. Addio forzato al ciclismo

Problemi cardiaci per il corridore Mobach che è costretto a dare l'addio forzato al ciclismo. L'olandese ha dovuto terminare la sua carriera a causa di un'aritmia cardiaca. Ecco la situazione e la comunicazione del corridore in merito alla sua situazione.

Problemi cardiaci per Mobach, corridore olandese molto promettente, costretto a dare l'addio al ciclismo a soli 25 anni per un problema di natura cardiaca, nello specifico un'aritmia cardiaca. Purtroppo in questi ultimi anni non è il primo caso tra i corridori. Infatti, il suo ritiro si aggiunge già a quello di Sonny Colbrelli, Sepp Vanmarcke e Nathan Van Hooydonck.

Problemi cardiaci per Mobach. La comunicazione

Nuovo caso di ritiro forzato nel mondo del ciclismo. Si tratta dell’olandese Mobach a cui è stata riscontrata un’aritmia cardiaca. Il corridore Mobach tramite i suoi canali social ha comunicato che dovrà abbandonare la sua carriera da ciclista. Al riguardo ha scritto: "Con grande rammarico devo informare che devo smettere di pedalare a causa di aritmie cardiache. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a vivere il mio sogno durante tutti questi anni". La sua comunicazione è stata confermata dallo stesso team VolkerWessels che ha confermato il problema cardiaco del ciclista.

Il corridore non aveva più partecipato ad alcuna corsa dal mese di aprile. L'ultima sua partecipazione risale al Tour du Loir et Cher, dove si era ritirato nel corso della seconda tappa. Mobach vanta nel suo palmares la vittoria della Parigi-Roubaix Juniores, nel 2016.