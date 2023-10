Calendario Ciclocross 2024: l'elenco completo delle gare di Coppa del Mondo

Mandata in archivio la stagione delle gare di ciclismo su strada ecco che iniziano a corrersi le gare di ciclocross. Andiamo a vedere il calendario completo della Coppa del Mondo 2024 che ha già preso il via e che attende in gara anche i big del ciclismo

Ecco il calendario della Coppa del Mondo di ciclocross 2024. Con la conclusione della stagione agonistica su strada almeno secondo il calendario delle corse europee ecco che riparte la stagione invernale del ciclocross. Fango, pioggia, ripidissime rampe e discese mozzafiato attendono il lotto dei ciclisti che prenderanno parte alle corse del ciclocross.

Mentre il Tour presenta il percorso del 2024, si attende la partecipazione anche di big della strada come Wout Van Aert (in foto), Tom Pidcock e del campione del mondo Mathieu Van der Poel. Questi sono soliti utilizzare la disciplina del ciclocross come un valido allenamento per la strada. Ma finiscono sempre poi per regalare grandissimo spettacolo ai tifosi che accorrono ogni volta numerosissimi per applaudire a bordo pista i loro beniamini.

Calendario Ciclocross 2024: ecco tutte le gare della Coppa del Mondo

DATA GARA CAT. VINCITORE 15-10-2023 Waterloo CDM NYS THIBAU (bel) 29-10-2023 Maasmechelen CDM 12-11-2023 Dendermonde CDM 19-11-2023 Troyes CDM 26-11-2023 Dublin CDM 03-12-2023 Flamanville CDM 10-12-2023 Val di Sole CDM 17-12-2023 Namur CDM 23-12-2023 Antwerpen CDM 26-12-2023 Gavere CDM 30-12-2023 Hulst CDM 07-01-2024 Zonhoven CDM 21-01-2024 Benidorm CDM 28-01-2024 Hoogerheide CDM

VIDEO. Calendario ciclocross 2024: la prima tappa di Waterloo

La prima prova della Coppa del Mondo di ciclocross 2024 è andata in scena a Waterloo negli Stati Uniti. A trionfare sul tecnico percorso è stato il belga Thibau Nys seguito a ruota dal connazionale e grande campione della disciplina Eli Iserbyt, Ha chiuso il podio l'olandese Pim Ronhaar. Il primo corridore al traguardo non appartenente al Benelux è stato lo svizzero Rouiller 11°. Dodicesimo invece il padrone di casa Strohmeyer primo al traguardo dei non europei.