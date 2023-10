Evenepoel si esprime sull'ipotetica fusione: "Noi corridori non sappiamo niente"

Il corridore Evenepoel si è espresso sulla fusione tanto chiacchierata tra la Jumbo Visma e la Soudal. Ecco le dichiarazioni del corridore, anche se col passare dei giorni c'è stato il colpo di scena e pare che la fusione sia al momento definitivamente saltata.

Evenepoel si esprime sull'ipotetica fusione tra la Jumbo Visma e la Soudal di cui tanto si è parlato negli scorsi giorni. La situazione sulla fusione è comunque incerta tanto che nelle precedenti ore è arrivato anche il colpo di scena che la stessa era saltata.

In ogni caso il corridore belga in un'intervista rilasciata in esclusiva a Het Laastse Nieuws, aveva dichiarato al riguardo: "Non sappiamo niente . So solo quello che voi scrivete. Per il momento ci sono solo punti interrogativi per tutti. Quello che possiamo fare è attendere e sperare che ci possa essere un lieto fine. L’atmosfera è un po’ strana e confusa”.

Evenepoel si esprime sull'ipotetica fusione e si scatenano le voci di ciclomercato

Evenepoel si è espresso sulla fusione dei due team che nell'ultimo periodo ha fatto così tanto discutere tutti gli appassionati di ciclismo. Non solo, intorno al corridore circolano anche le voci di ciclomercato. Infatti, alla finestra ci sarebbe il team Ineos Grenadiers che vorrebbe ingaggiarlo per la prossima stagione.

Ora non resta che attendere lo scorrere del tempo per scoprire quale sarà sia il futuro del corridore sia per comprendere se l'ipotetica fusione è un discorso definitivamente chiuso o se verrà presto riaperto e concretizzato.