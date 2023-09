Possibile fusione Jumbo Visma-Soudal-QuickStep? Il commento di Lefevere

I media olandesi con l'indiscrezione di una possibile fusione tra la Jumbo-Visma e la Soudal-QuickStep hanno lanciato una vera e propria bomba che non ha fatto perdere tempo per le reazioni degli addetti ai lavori. Ecco la reazione di Lefevere sull'argomento.

Possibile fusione Jumbo Visma-Soudal-QuickStep? Questa è la bomba sganciata dal portale specializzato WielerFlits che ha subito smosso il mondo del ciclismo. Il punto fondamentale però è che nessuno dei due team si è espresso in merito o ha smentito questa voce che sta circolando nelle ultime ore. Qualora il progetto dovesse prendere corpo, il nuovo team si ritroverebbe in squadra corridori del calibro di Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Primož Roglič, Wout van Aert, Mikel Landa, Sepp Kuss.

Possibile fusione Jumbo Visma-Soudal-QuickStep. Le parole di Lefevere

Sulle voci di una possibile fusione tra le due squadre si è espresso Patrick Lefevere, direttore generale della Soudal-QuickStep. Presente al Lotto Park per vedere la partita di calcio Anderlecht-Bruges, ai giornalisti di Sporza ha dichiarato: “Se volete seguire queste voci, fate pure. Io non faccio commenti, mi dispiace“.

Secondo alcune prime indiscrezioni, tra le due squadre pare ci sia già stato un primo incontro. Intanto anche il padre di Evenepoel, che è suo agente ha commentato “Siamo scioccati”. Se il progetto però dovesse andare in porto, di questa fusione non se ne parlerà prima del 2025.

A questo punto, non resta che attendere lo scorrere del tempo per scoprire come si evolverà la vicenda della possibile fusione tra i due team.