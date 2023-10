Veneto Classic 2023: tutte le informazioni sulla classica italiana di fine estate

La Veneto Classic 2023 raggiunge la sua terza edizione in questa stagione. Si tratta quindi di una corsa molto giovane ma che ha già conquistato un vasto pubblico grazie al percorso spettacolare, all'organizzazione ineccepibile e alla presenza di molti campioni del ciclismo.

La Veneto Classic 2023 si correrà il giorno domenica 15 ottobre 2023. Si tratta della terza edizione di questa gara che è stata inserita nel calendario UCI con classificazione 1.1 e rappresenta già un punto di riferimento importante, assieme al Giro del Veneto, per le competizioni ciclistiche italiane ed europee.

Si corre in quello che è a tutti gli effetti l'ultimo weekend di gare del ciclismo europeo ed internazionale almeno a livello World Tour e Pro series. La stagione del ciclismo volgerà al termine e già impazza il Ciclomercato 2024 che regalerà tante sorprese a tutti gli appassionati delle due ruote a pedali.

Veneto Classic 2023: il percorso della gara

Saranno 196 i chilometri di corsa con partenza da Mel e arrivo a Bassano del Grappa. Primi novanta chilometri relativamente tranquilli che porteranno il gruppo all'ingresso del circuito de La Rosina. Questo sarà affrontato quattro volte come l'asperità cardine della salita de La Rosina (2,6km al 6,3%).

Usciti da questo circuito si entrerà in un nuovo anello che porterà il gruppo per ben tre volte ad affrontare il terribile e brutale Muro della Tisa (0,4km al 11%). Una brevissima salita in pavé con pendenze a doppia cifra che non ha niente da invidiare ai più famosi muri delle Fiandre.

L'ultimissima parte avrà nello sterrato della Diesel Farm (1,2km al 9,6%) e nella salita della Contrà Soarda (0,4km al 13%) le ultime avversità di una corsa spettacolare e durissima.

Veneto Classic 2023: le migliori squadre confermate al via

EOLO-Kometa (Fetter)

(Fetter) Israel - Premier Tech

Lidl - Trek (Aebersold)

(Aebersold) UAE Team Emirates

Alpecin-Deceuninck

Team Corratec - Selle Italia

Uno-X Pro Cycling Team

Tudor Pro Cycling Team (Pellaud)

(Pellaud) Lotto Dstny (Kron)

(Kron) AG2R Citroën Team (Vendrame, Cosnefroy)

Veneto Classic 2023, le immagini della corsa dello scorso anno