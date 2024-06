Dove vedere Omloop Het Nieuwsblad 2024, streaming gratis e diretta TV Eurosport, DAZN o Rai Sport?

Presentazione e come seguire in tv e streaming la classica del Nord e prima gara europea del circuito World Tour, Omloop Het Nieuwsblad, in programma sabato 25 febbraio a partire dalle ore 11. Nella scorsa stagione a trionfare fu l'olandese Dylan Van Baarle

Sabato 24 febbraio alle ore 11 sarà in programma la Omloop Het Nieuwsblad (79.a edizione), che aprirà il calendario delle "Classiche del Nord" e prima gara europea del circuito World Tour. Nella scorsa stagione a trionfare fu l'olandese Dylan Van Baarle, davanti al belga Arnaud De Lie e il francese Christophe Laporte.

Il tracciato della corsa ricalca quello del 2023: 202 km per specialisti da Gent a Ninove, con nove tratti in pavé e dodici muri; nel finale sono posizionati i due punti più attesi con il passaggi sui muri del Kapelmuur (anche noto come Muro di Grammont), a 16km dal traguardo, e sul Bosberg (ai -12). I favoriti, oltre al terzetto di un anno fa, sono Wout van Aert, Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson, Jan Tratnik ed Edoardo Affini.

Dove vedere Omloop Het Nieuwsblad in tv e streaming

La classica del Nord Omloop Het Nieuwsblad sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 13.45, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Discovery+, Sky Go e NOW TV e Eurosport.it, su quest'ultima opzione diretta a partire dalle ore 12.

Omloop Het Nieuwsblad 2023: gli highligths