Giro dell'Oman 2024, percorso e startlist: Ulissi tra i più attesi al via

Continuano le corse di inizio stagione nelle varie parti del mondo. Questa volta toccherà al medioriente ospitare una delle corse con il maggior numero di edizioni. Ecco il percorso e la startlist del Giro dell'Oman 2024 con, tra i più attesi, al via il nostro Diego Ulissi

Ecco il Giro dell'Oman 2024 con il suo percorso dal grande fascino e interesse e una startlist di tutto rispetto per quella che sarà l'edizione numero 13 della breve corsa a tappe del medioriente. La gara si svolgerà dal giorno 10 febbraio 2024 con la partenza dell'Across Ages Museum di Oman e l'arrivo nell'ultima tappa del 14 febbraio 2024 sulla Green Mountain. Si tratta di una breve corsa a tappe inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con la categoria 2.1

Una corsa che si articola in cinque tappe di media difficoltà con l'arrivo in salita sulla Green Mountain nell'ultima tappa. Ci sarà terreno ideale per arrivi in volata tra corridori resistenti alle medie pendenze. Ma anche per gli attaccanti degli ultimi chilometri e su salite brevi. Molto probabilmente però la classifica generale si deciderà negli ultimi metri dell'ultima frazione con la scalata verso Jabal Al Akhdar. Una salita di quasi 6 chilometri con pendenza media del 10,5%, più comunemente denominata Green Mountain a causa della conformazione del territorio.

Ecco nel dettaglio tutte le tappe del percorso del Giro dell'Oman 2024:

Data Tappa 10/02 Tappa 1 | Oman Across Ages Museum - Oman Convention and Exhibition Centre (OCEC) (181.5 km) 11/02 Tappa 2 | Al Sifah - Qurayyat (170.4 km) 12/02 Tappa 3 | Bid Bid - Eastern Mountain (169.3 km) 13/02 Tappa 4 | Al Rustaq Fort - Yitti Hills (207.5 km) 14/02 Tappa 5 | Imty - Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) (138.7 km)

Giro dell'Oman 2024, dopo il percorso ecco la startlist