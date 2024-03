Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 percorso e startlist: Diego Ulissi al via

Il grande ciclismo internazionale resta in Italia dopo la Milano-Sanremo con la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024, questo il percorso della breve corsa a tappe. Startlist di tutto rispetto con anche Diego Ulissi e la UAE ai nastri di partenza.

La Settimana Internazionale Coppie e Bartali 2024 ha svelato il nuovo percorso e presentato la startlist dei corridori al via per questa nuova edizione. La breve corsa a tappe italiana si correrà da martedi 19 marzo 2024 con la partenza da Pesaro e l'arrivo a Forlì previsto per il giorno 23 marzo 2024. La gara è inserita all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 2.1

Siamo arrivati in questo 2024 alla edizione numero 39 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Una corsa organizzata dal GS Emilia e strutturata in cinque tappe in linea in cui si daranno battaglia i protagonisti del circuito internazionale del ciclismo. Saranno quattro le squadre World Tour al via: UAE, Visma, EF e Jayco Alula. Molto attesi gli italiani Ulissi e Pozzovivo che puntano a fare bene nelle singole tappe ma anche in classifica generale. Una classifica che vede in Damiano Cunego e Moreno Argentin gli unici in grado ad aggiudicarsela per ben due volte. Ecco nel dettaglio il percorso della Coppi e Bartali 2024:

Data tappa KM 19/03 tappa 1 | Pesaro - Pesaro 109.7 20/03 tappa 2 | Riccione - Sogliano al Rubicone 140 21/03 tappa 3 | Riccione - Riccione 134.5 22/03 tappa 4 | Brisighella - Brisighella 150.7 23/03 tappa 5 | Forlì - Forlì 157.9

Coppi Bartali 2024 percorso: startlist dei migliori al via

1 ULISSI Diego UAE Team Emirates 2 VADER Milan Team Visma | Lease a Bike 3 MONIQUET Sylvain Lotto Dstny 4 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education - EasyPost 5 SÉNÉCHAL Florian Arkéa - B&B Hôtels Continentale 6 KOISHI Yuma JCL Team UKYO 7 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 8 CAICEDO Jonathan Klever Petrolike 9 BAX Sjoerd UAE Team Emirates 10 BOUWMAN Koen Team Visma | Lease a Bike 11 SEGAERT Alec Lotto Dstny 12 BALDACCINI Davide Team Corratec - Vini Fantini 13 DOUBLE Paul Team Polti Kometa 14 PELLIZZARI Giulio VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 15 CONTI Valerio Team Corratec - Vini Fantini

Coppi Bartali 2024 percorso: lo scorso anno vittoria di Schmidt