Dove vedere Giro dei Paesi Baschi 2024: al via la sfida tra il "gotha" del ciclismo

Sarà una settimana intensa quella che attende i ciclisti al via del Giro dei Paesi Baschi 2024 dove tradizionalmente c'è sempre grande spettacolo, ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming live. Andiamo a vedere tutte le informazioni della breve corsa a tappe spagnola

Ecco dove vedere il Giro dei Paesi Baschi 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La breve corsa a tappe spagnola si correrà dal giorno 1° aprile con la cronometro di apertura di Irun. Si correrà fino al giorno 6 aprile con la tappa conclusiva di Eibar. Si tratta di una corsa a tappe inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con categoria 2.WT

Mentre il grande ciclismo assiste allo spettacolo delle classiche del nord e si prepara alla settimana che porta alla Parigi-Roubaix, anche in Spagna si corre. La sfida nei Paesi Baschi coinvolgerà tre grandissimi protagonisti di questo ciclismo moderno in riferimento alle corse a tappe. Saranno infatti Primoz Roglic (in foto), Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel a sfidarsi sui saliscendi dei Paesi Baschi.

Ecco dove vedere Giro dei Paesi Baschi 2024 in tv e streaming

Il Giro dei Paesi Baschi si correrà dal giorno 1° aprile con la cronometro di apertura di Irun. Si correrà fino al giorno 6 aprile con la tappa conclusiva di Eibar. Sarà possibile vedere tutte le tappe in diretta televisiva su Eurosport 2 a partire dalle ore 15:30 e fino alla conclusione di ogni singola corsa.

L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su NOW TV e Sky Go che trasmettono la programmazione del ciclismo di Eurosport. Per accedere al servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento e a scaricare l'App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Giro dei Paesi Baschi 2024, il programma delle tappe