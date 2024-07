Giro della Romagna 2024 percorso e squadre partecipanti: anche Isaac Del Toro al via

Il Giro della Romagna torna all'interno del calendario delle corse ciclistiche italiane dopo un'assenza di ben 13 anni. Nel 2011 l'ultima edizione della corsa e fu Oscar Gatto ad aggiudicarsela. La gara si disputerà con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro Terme dopo 196 chilometri. Si entrerà all'interno del circuito finale, da ripeter per ben cinque volte dopo 130 chilometri di pianura. Il finale di gara sarà però animato dalla presenza della salita di Bagnolo (3,8 chilometri al 5,6% di pendenza) che dovrà essere percorsa per ben 5 volte e che sarà in grado di scremare il gruppo rendendo la corsa dura e selettiva.

Giro della Romagna 2024: anche la UAE al via

Sara la UAE il faro della corsa. La squadra World Tour, a cui appartiene Pogacar impegnato alla Liegi-Bastogne-Liegi, che si presenterà al via con l'astro nascente messicano Del Toro ma anche con corridori del calibro di Baroncini e Morgado. Ecco la lista delle squadre al via: