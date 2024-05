Dove vedere Classica di Francoforte 2024 diretta tv in chiaro e streaming gratis, Rai o Eurosport?

Il mese di maggio inizio come da tradizione con una classica del World Tour sempre molto attesa, ecco dove vedere in diretta televisiva oppure in alternativa la Classica di Francoforte 2024. Gustosissimo antipasto prima della partenza del Giro d'Italia.

Ecco dove vedere la Classica di Francoforte (Eschborn-Frankfurt der Radklassiker) 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si correrà oggi mercoledi 1° maggio 2024 con arrivo nella città tedesca di Francoforte da cui prende il nome. Si tratta di una gara molto attesa inserita all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 1.WT, il massimo delle corse ciclistiche.

Una gara aperta a differenti interpretazioni che misura 202 chilometri dalla partenza di Eschborn fin sotto la linea del traguardo. Uno degli epiloghi più probabili è la volata finale tra i velocisti più forti e in grado di resistere alle difficoltà altimetriche presenti sul percorso. Saranno due infatti le ascese del Feldberg, da due versanti differenti, per un totale di quasi venti chilometri di salita ad una media di circa il 6%. Ultima difficoltà infine sarà il Mammolshain (2,4km al 7,7%) posto a circa 35 chilometri dal traguardo.

Dove vedere Classica Francoforte 2024 in tv e streaming

La Classica di Francoforte 2024 si correrà oggi mercoledi 1° maggio 2024. La corsa sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming live su Eurosport con collegamento dalla partenza alle ore 12:00 e fino alla conclusione. E' necessario abbonarsi al servizio per accedere al contributo video.

Non è prevista la trasmissione in chiaro dell'evento. Ultimo appuntamento prima delle date del Giro d'Italia 2024.

Dove vedere Classica Francoforte: i migliori al via