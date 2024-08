Giro d'Italia 2024: tappa 13 Riccione-Cento. Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Si assottiglia il conto alla rovescia verso i tapponi di sabato e domenica. Nell'attesa il Giro d'Italia sbarca in Emilia-Romagna con la classica "frazione biliardo": nuova occasione per i velocisti. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

Dopo l'impresa di Julian Alaphilippe a Fano, il Giro d'Italia 2024 abbraccia l’Emilia-Romagna, una delle regioni storicamente più frequentate dalla Corsa Rosa, nonché tra le culle del ciclismo. La tappa numero 13 poterà la Carovana da Riccione a Cento dopo 179 km. Dal punto di vista altimetrico si tratta della classica tappa di trasferimento prima di un weekend che promette spettacolo. Partenza prevista alle ore 12.25, l'arrivo non prima delle 17.15.

Giro d’Italia 2024, il percorso della 13a tappa

Dalla Romagna alle Dolomiti. Tutto in due giorni, con in mezzo una cronometro cruciale. Se per tradizione è la terza settimana quella che decide il destino di una grande corsa a tappe, la parte finale della seconda è quella che vede consolidarsi le gerarchie in vista del rush conclusivo. Ecco allora, prima della cronometro di Desenzano e dell’arrivo in salita di Livigno, la classica "tappa di trasferimento". Dislivello inesistente per la cosiddetta “frazione biliardo”, che si snoderà interamente lungo la Pianura Padana. Traguardi volanti a Villanova, al km 65, e a Conselice (113), in mezzo l’Intergiro a Lugo. Le uniche, teoriche insidie arriveranno in prossimità del traguardo: il riferimento è alle curve in territorio Pieve di Cento, ai 3000 metri dall’arrivo, che precederanno la lieve pendenza del ponte sul Reno e un'altra serie di cinque curve prima del rettilineo finale di 450 metri.

Riccione-Cento: i favoriti

Per i big della classifica si prospetta un venerdì all’insegna della massima tranquillità. Il prevedibile finale in volata è favorito peraltro dall’ampia larghezza (otto metri) della sede stradale del rettilineo e dalla dolcezza della serie di curve che precedono gli ultimi 450 metri. Difficile che le squadre dei velocisti lascino scappare qualcuno negli ultimi chilometri, perdendo così l’ultima occasione per piazzare un acuto prima di quattro tappe da circoletto rosso. Jonathan Milan andrà allora alla ricerca del tris, ma i soliti Merlier, Kooij e Groves, non tutti sicuri di arrivare a Roma, potrebbero avere una motivazione in più per cercare di superare il friulano. Attenzione poi alla voglia di riscatto di Caleb Ewan, fin qui deludente. Chances più ridotte pare averle Juan Sebastian Molano, la cui UAE ha altre preoccupazioni...

Dove vedere 13a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2024 sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. Il collegamento inizierà alle 12.45 su Rai Sport la prima parte della tappa, poi a partire dalle 14 trasferimento su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1 a partire dalle ore 12.15, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per fruire di questa opzione è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare, ma è visibile anche in streaming per gli abbonati a Dazn. Diretta streaming video garantita anche sulle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Discovery +, GCN.