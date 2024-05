Giro d'Italia 2024: tappa 16 Livigno-Santa Cristina Valgardena (Monte Pana). Orari, percorso, favoriti, diretta tv e streaming

La terza settimana del Giro d'Italia si apre con il terzo arrivo in quota consecutivo. Dopo il giorno di riposo, ecco la tappa con la Cima Coppi, seppur ridisegnata senza lo Stelvio. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere alla corsa in diretta tv o in streaming

La terza e decisiva settimana del Giro d'Italia 2024 inizia con la tappa più attesa o almeno… con "una parte" di essa. Il giorno della Cima Coppi coincide infatti con il terzo arriva in salita consecutivo. Anche senza Stelvio, “cancellato” in corsa per il rischio slavine, resta una tappa-monumento. Impegnativa…., ma non troppo. La partenza della tappa è prevista per le 11.20, l’arrivo attorno alle 17.15.

Giro d’Italia 2024, il percorso della 16a tappa

Le nevicate sul Passo dello Stelvio e il successivo aumento delle temperature hanno spinto gli organizzatori a cambiare il tracciato, complice il rischio slavine. Dai 206 km originari si passa a 202, ma soprattutto la Cima Coppi non sarà più lo Stelvio, bensì il Giogo di Santa Maria/Umbrailpass, a quota 2489 m. Resta comunque il classico tappone, ma non troppo, spiccando l’anomalia che concentra le salite nei primi 50 km e poi negli ultimi 12. In mezzo, quasi 100 km tra fondovalle, un po' di pianura e tre tratti di discesa da 900 a 200 metri d’altitudine. Dopo i passaggi iniziali sul Passo di Eira (4.5 km al 6.5%, max 8%) e sul Passo di Foscagno (4 km al 6.7%, max 10%), in senso contrario rispetto a domenica, oltre 20 km di discesa porteranno il gruppo a Bormio. Da qui via alla salita del Giogo di Santa Maria, 16,7 km al 7,1% di pendenza media e tratti al 15%. Dopo il lungo suddetto, via (si spera) allo spettacolo dei 36 km finali. Interessante la salita al Passo di Pinei, 23,3 km complessivi al 4.7%. Dopo i primi 7,5 km a 7,3% e il breve falsopiano successivo, l'ultimo tratto dopo Caselrotto misurerà 5.4 km con pendenza media del 7% e tratti al 15%. Quindi 5 km di discesa verso Ortisei e gran finale di 6,5 km al 6.1% verso Monte Pana. Di veramente impegnativo ci saranno però solo gli ultimi 2, all'11.8%, con punte al 16%.

Livigno-Santa Cristina Valgardena: i favoriti

Tadej Pogacar è reduce dalla straordinaria impresa di Livigno, che lo ha già collocato nel mito della Corsa Rosa. Cosa succederà nella tappa della Cima Coppi? Appare improbabile che lo sloveno faccia il cannibale anche nella tappa simbolo di questo Giro. Il secondo giorno di riposo ha dato l'occasione di rifiatare, così l'occasione è propizia per chi vuole ritagliarsi un piccolo spazio nella storia di questo Giro. Facile immaginare una fuga da lontano verso Umbrialpass, ma per la selezione bisognerà quasi sicuramente attendere gli ultimi 30 km. Del resto il terreno per preparare la strategia migliore non mancherà durante la lunga parte centrale della tappa. Georg Steinheuser, beffato a Livigno, potrebbe avere le gambe per riprovarci, al pari di Valentin Paret-Peintre. La tappa è adatta anche a profili come Simon Geschke e Jan Tratnik, oltre che al "solito" Romain Bardet e Einer Rubio. Tra gli italiani occhio a Davide Piganzoli, più ancora che a Lorenzo Fortunato, a caccia di un posto nella top ten, e Filippo Zana (8°), entrambi in difficoltà a Livigno.

Dove vedere 16a tappa Giro d’Italia 2024 in tv e streaming

La tappa numero 16 del Giro d’Italia 2024 potrà essere seguita in televisione dagli appassionati dal primo all'ultimo chilometro. La tappa sarà trasmessa integralmente in diretta dai canali Rai. La prima parte andrà in onda in chiaro su Rai Sport già a partire dalle 11.25, al termine del consueto preview di 'Giro Mattina'. Dalle 14 il collegamento si sposterà su Rai 2 con Giro in diretta e Giro all’arrivo, per seguire le partenze di tutti i big della classifica e non solo. Telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, sulle motocorsa Giada Borgato e Stefano Rizzato. Sarà come sempre possibile seguire la tappa in diretta integrale anche su Eurosport 1. Copertura live già a partire dalle ore 11.15, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per seguire il Giro su Eurosport è necessario essere abbonati a Sky Italia con il pacchetto base Sky Tv. Eurosport 1 si trova al canale 210 dell’emittente satellitare. Infine, c’è la possibilità di seguire il Giro d’Italia 2024 anche in diretta streaming video, collegandosi alle piattaforme Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, NOW, Dazn, Discovery +, GCN.