Ciclismo, Gran Piemonte 2020: percorso e dove vedere la gara in TV e streaming

Oggi alle ore 13.55 prenderà il via il Gran Piemonte (187 km di lunghezza) giunto all’edizione numero 104 e che in questa stagione si svolge ad agosto invece che ad ottobre, per via dell’emergenza Covid-19 che ha stravolto il calendario ciclistico. Lo scorso anno (10 ottobre) la gara fu vinta dal colombiano Egan Bernal, davanti al connazionale Ivan Sosa e il francese Nans Peters, giunti rispettivamente a sei e otto secondi, mentre il primo degli italiani è stato Davide Villella (settimo).

Gran Piemonte 2020, il percorso

Percorso molto impegnativo all’interno delle Langhe a cavallo fra le province di Asti e Cuneo, con un circuito finale di circa 44 km da percorrere due volte in mezzo ai vigneti della zona di Alba. Si affronta una lunga serie di salite e discese con pochissime possibilità di riposo. Nella parte di avvicinamento al primo passaggio si scalano Rocchetta Palafea, Mango, Barbaresco e Diano d’Alba. Dopo Grinzane Cavour si entra nel circuito che presenta le salite di La Morra, Barolo e Monforte d’Alba. Salita finale comune all’arrivo della cronometro del Giro d’Italia 2014 Barbaresco-Barolo, con linea di arrivo diversa, con un breve tratto di ulteriore salita.

Dopo la discesa della Morra si percorre una svolta a destra che immette della strada in salita che porta all’arrivo. Pendenze sempre attorno al 5-6%. A 600 metri dall’arrivo svolta a destra in marcata salita (circa 8-9%) fino all’ultima curva verso sinistra ai 300m dall’arrivo. (fonte: il granpiemonte.it).

Gran Piemonte 2020, borsino favoriti

***** Mathie Van Der Poel, Diego Ulissi, Alex Aranburu

**** Aleksandr Vlasov, Giulio Ciccone, Ivan Ramiro Sosa

*** Vincenzo Nibali, Valerio Conti, Davide Ballerini

** Ion Izaguirre, Alessandro De Marchi, Gianluca Brambilla

* Jonas Vingegaard, Gianni Moscon, George Bennett

Gran Piemonte 2020, diretta tv e streaming

SEGUI IL GRAN PIEMONTE 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

La corsa Gran Piemonte sarà visibile su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 16.30, ma sarà possibile anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport (canale 210 di Sky) dalle ore 16.50, disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.