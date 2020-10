Dove vedere Giro d’Italia 2020 in TV e streaming gratis: programmazione, orari e canali

Ormai è quasi tutto pronto per l’edizione numero 103 del Giro d’Italia che comincerà domani con la cronometro Monreale-Palermo e che terminerà con un’altra cronometro domenica 25 ottobre (Cernusco sul Naviglio-Milano). Il grande assente sarà il campione uscente, ovvero il colombiano Richard Carapaz che preferisce partecipare alla Vuelta a Espana (20 ottobre-8 novembre), mentre le speranze italiane sono riposte su Vincenzo Nibali, un dei grandi favoriti della vigilia.

Andiamo a vedere ora chi trasmetterà questo importantissimo evento ciclistico che come al solito sarà seguito da tantissimi appassionati, ricordando che la presenza del pubblico sarà limitata per l’emergenza Covid-19.

Dove vedere Giro d’Italia 2020 in tv e streaming gratis

Come ogni edizione sarà la Rai il canale che la farà da padrone in quanto a programmazione della Corsa Rosa: si comincerà la mattina su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 577 del digitale terrestre), un’ora prima del via della tappa con “Villaggio di partenza“, per poi andare avanti con “Anteprima Giro“(ore 12.30), che vedrà in debutto nella squadra Rai per l’ex vincitore del Giro d’Italia 2004 Damiano Cunego.

Alle ore 14 si passerà su Rai 2 (Giro in diretta e Giro all’arrivo) dove comincerà la diretta della tappa di giornata con telecronaca di Andrea De Luca e Gianni Bugno (altra new entry e campione nel 1990) e proseguirà fino alla fine con la premiazione.

Alla fine di essa ecco l’immancabile “Processo alla Tappa” con le disamine della frazione appena terminata condotto da Alessandra De Stefano, affiancata da Stefano Garzelli e il ct azzurro Davide Cassani.

Alle ore 20 si ripassa su Rai Sport + HD dove sarà trasmesso “TGiro” con trenta minuti di racconto della tappa tra highlights e interviste, mentre la lunga giornata ciclistica terminerà con “Giro Notte” (ore 00.15 circa) dove verrà trasmessa la sintesi di un’ora della tappa giornaliera con il commento originale. Il tutto sarà visibile anche in streaming (gratuito) su Rai Play dove non ci sarà solo la possibilità di rivedere i programmi, ma anche un racconto con video dedicati.

La giornata ciclistica curata dal caporedattore Filippo Corsini sara’ parte integrante anche del palinsesto di Rai Radio1 e Rai Radio1Sport con le “Sulle strade del Giro” alle ore 15.30 (escluso sabato e domenica ore 20.10).

SEGUI IL GIRO D’ITALIA 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Oltre alla Rai, il Giro d’Italia 2020 sarà visibile anche su Eurosport 1 (canale 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati) dove alle ore 13.15 inizierà la diretta della frazione di giornata con telecronaca affidata alla coppia Luca Gregorio e Riccardo Magrini, mentre alla fine di essa “Giro Extra” con gli approfondimenti e commenti. Alle ore 20 e alle ore 24 “Giro Today” con la sintesi di giornata.

Inoltre ci sarà la possibilità di seguire tutte le tappe in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.