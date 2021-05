Dove vedere Giro d’Italia 2021, quarta tappa: orario, streaming e diretta

Ecco dove vedere Giro d’Italia 2021. La quarta tappa partirà da Piacenza per poi arrivare a Sestola.

L’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada vedrà martedì 11 maggio andare in scena la quarta tappa, la terza in linea. La località di partenza è fissata da Piacenza, con arrivo a Sestola dopo 187 km. La partenza fittizia, inoltre, è prevista alle ore 12.05, mentre la partenza reale avverrà alle ore 12.20. Infine l’arrivo è calcolato tra le 16.59 e le 17.34. Di seguito dove seguire la quarta tappa e la cronotabella.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, la diretta in tv e streaming

Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa quarta tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Piacenza-Sestola è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivendo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

La cronotabella della quarta tappa

Ecco di seguito la cronotabella della quarta tappa del Giro D’Italia. Partenza fissata per le 12:20, mentre l’arrivo, fissato a Sestola, sarà per le 16:59.

PROVINCIA DI PIACENZA

50 PIACENZA # Start Village 7,7 12.05 12.05 12.05

54 PIACENZA # km 0 0,0 0,0 187,0 12.20 12.20 12.20

63 Pontenure # ss.9 3,3 3,3 183,7 12.25 12.25 12.25

67 Roveleto # ss.9 6,1 9,4 177,6 12.35 12.34 12.33

80 Fiorenzuola d’Arda # Tangenziale- ss.9 4,2 13,6 173,4 12.41 12.40 12.39

PROVINCIA DI PARMA

76 Fidenza # v.Mart.Libertà-ss.9 18,0 31,6 155,4 13.09 13.07 13.04

68 Sanguinaro # ss.9 7,7 39,3 147,7 13.19 13.16 13.14

62 Ponte Taro # ss.9 5,7 45,0 142,0 13.27 13.23 13.21

55 Parma # P.Garibaldi str. Repubblica-ss.9 9,8 54,8 132,2 13.39 13.36 13.32

79 Botteghino # sp.513R 7,2 62,0 125,0 13.51 13.46 13.43

158 Traversetolo # v.Don.Avis-sp.513R 12,6 74,6 112,4 14.10 14.05 14.00

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

175 San Polo d’Enza : v.Allende-sp.513R 4,2 78,8 108,2 14.17 14.11 14.06

219 Ciano d’Enza # sp.54 3,8 82,6 104,4 14.23 14.17 14.12

432 Rossena # sp.54 4,2 86,8 100,2 14.35 14.28 14.22

631 Vercallo # sp.54 5,9 92,7 94,3 14.45 14.37 14.31

705 La Stella ; sp.11 4,1 96,8 90,2 14.51 14.43 14.36

574 Casina ; v.Roma 3,6 100,4 86,6 14.55 14.48 14.41

476 Cigarello # sp.36 7,7 108,1 78,9 15.05 14.57 14.50

560 Carpineti ; sp.76 1,9 110,0 77,0 15.11 15.02 14.54

780 Castello di Carpineti # sp.76 1,8 111,8 75,2 15.18 15.09 15.00

332 Colombaia sul Secchia : sp.19 6,2 118,0 69,0 15.27 15.17 15.08

287 Ponte Secchia # sp.486R 6,7 124,7 62,3 15.35 15.25 15.16

341 Ponte Dolo : sp.486R 4,3 129,0 58,0 15.42 15.31 15.22

PROVINCIA DI MODENA

434 Bv. per Savoniero # v.Caldana 2,1 131,1 55,9 15.48 15.37 15.27

441 Ponte T. Dragone # sp.28 3,5 134,6 52,4 15.54 15.42 15.32

601 Savoniero ; sp.28 3,3 137,9 49,1 16.03 15.51 15.40

707 Palagano : 3,3 141,2 45,8 16.09 15.56 15.45

933 Montemolino : sp.28 2,2 143,4 43,6 16.18 16.05 15.52

836 Bv. di Polinago # sp.28 4,4 147,8 39,2 16.24 16.10 15.58

776 Mocogno # sp.28 4,3 152,1 34,9 16.30 16.15 16.03

842 Lama Mocogno ; ss.12-sp.40 4,0 156,1 30,9 16.36 16.21 16.08

548 Ponte di Strettara : 7,6 163,7 23,3 16.46 16.31 16.17

835 Montecreto : v.Circonvallazione Nord 3,7 167,4 19,6 16.59 16.42 16.28

909 Roncoscaglia : sc.per Poggioraso 3,2 170,6 16,4 17.03 16.47 16.32

918 Poggioraso # sp.324 3,6 174,2 12,8 17.09 16.52 16.37

630 Fanano # v.Rimembranze v.Ca Frati 6,0 180,2 6,8 17.16 16.59 16.44

1052 Colle Passerino ; v.Passerino 4,3 184,5 2,5 17.31 17.12 16.56

1020 SESTOLA # Piazza Passerini 2,5 187,0 0,0 17.34 17.16 16.59