Dove vedere settima tappa Giro d’Italia 2021, orario, streaming e diretta

Ecco dove vedere settima tappa Giro d’Italia 2021. Partenza a Noterasco e arrivo a Termoli.

Il Giro d’Italia 2021 proseguirà venerdì 14 maggio con la settima tappa: 181 km da Notaresco a Termoli. Una della frazioni più semplici dell’intera Corsa Rosa. I piccoli saliscendi nei primi 90 km (spiccano quelli di Chieti e di Crecchio) non dovrebbero intimorire più di tanto le ruote veloci. Tutto sembra scritto per una volata, ma attenzione a non sottovalutare la fuga visto l’elevato successo che stanno avendo gli attaccanti da lontano.

Si tratta di una tappa di trasferimento dall’Abruzzo al Molise, in vista di un weekend molto intenso. Si attraversano le province di Teramo, Pescara, Chieti e Campobasso.

Di seguito dove guardare la corsa e i paesi coinvolti!

Dove vedere settima tappa Giro d’Italia 2021, canale e streaming

Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa settima tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Notaresco-Termoli è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivendo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

Comuni e paesi attraversati

PROVINCIA DI TERAMO: Notaresco, Sceme, Pineto, Silvi Marina

PROVINCIA DI PESCARA: Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Caprara d’Abruzzo, Santa Teresa, Villanova

PROVINCIA DI CHIETI: Chieti, Ripa Teatina, Miglianico, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Ortona, Marina di San Vito, Fossacesia Marina, Torino di Sangro Marina, Lido di Casalbordino, Vasto Marina, San Salvo Marina