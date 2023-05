Ciclismo, dove vedere il Giro 2023: diretta tv e streaming

Ciclismo, ecco dove vedere il Giro 2023: il conto alla rovescia per l’edizione di quest’anno della corsa rosa è ormai finito. Il via è infatti previsto per sabato 6 maggio, quando ci sarà la prima tappa, che sarà una cronometro di 19,6 km e che si svolgerà in terra abruzzese, partendo da Fossacesia Marina e arrivando a Ortona. E l’attesa è senza alcun dubbio già tantissima, perché, i favoriti per la vitoria finale, cercheranno di far capire il loro stato di forma, lanciando fin da subito un messaggio agli avversari.

Dove vedere il Giro 2023

Ma dove si potrà vedere il Giro 2023? La corsa a tappe di ciclismo sarà trasmessa interamente dalla Rai. Tutte le tappe andranno in onda e in diretta su Rai Due, assieme a tantissimi approfondimenti e trasmissioni dedicate, a partire dal classico Processo alla tappa, che partirà dopo l’arrivo. Tutto potrà essere seguito anche in streaming, attraverso l’app Rai Play,disponibile su smart tv, smartphone e tablet.

Sarà possibile però seguire il Giro anche su Eurosport. Infatti l’evento verrà trasmesso interamente sul canale Eurosport 1 in pay tv, con il canale che è disponibile sia nel bouquet Sky, che in streaming sulla piattaforma Dazn. Insomma, di certo non mancano le alternative.