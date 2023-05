Dove vedere tappa 16 Giro d’Italia, orari, favoriti, diretta tv e streaming

Dove vedere tappa 16 Giro d’Italia? Oggi si correrà la 16esima frazione da Sabbio Chiese al Monte Bondone. Il percorso prevedere Cinque Gpm totali con arrivo in quota sul Monte Bondone a 1632 metri sul livello del mare. La partenza della tappa è prevista per le 10.50, mentre l’arrivo tra le 16.51 e le 17.43. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su: Ben Healy, Roglic, Almeida, Leknessund, Thomas e Caruso, Pinot, Dunbar, Warren Barguil.

Dove vedere tappa 16 Giro d’Italia, info diretta tv e streaming

Per gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv. La diretta in chiaro sarà dalle 10 su Raisport Hd con Aspettando il Giro e Prima Diretta. Seguirà il consueto passaggio su Rai Due dalle 14. Possibilità di seguire la corsa anche in diretta streaming video collegandosi sulla piattaforma Raiplay. La quattordicesima frazione sarà trasmessa anche su Eurosport 1, a partire dalle 10.30, e in diretta video streaming su Discovery Plus e Dazn. Ricordiamo che in quest’ultimo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Non resta quindi che attendere la partenza della tappa e scoprire chi sarà il corridore che taglierà per primo il traguardo in questa terza e ultima settimana di Giro d’Italia.