Dove vedere Tappa 10 Giro d’Italia, diretta tv e info streaming

Dove vedere Tappa 10 Giro d’Italia? Dopo il primo lunedì di pausa, il Giro d’Italia entra nel vivo con la seconda settimana di corsa. La carovana in rosa riprenderà la sua corsa domani, martedì 16 maggio affrontando la decima frazione, la Scandiano–Viareggio. Il percorso è lungo 196 chilometri. La partenza è prevista intorno alle ore 12.05, mentre l’arrivo tra le 16.59 e le 17.30. Per quel che riguarda i favoriti della vittoria di tappa occhi puntati su: Paret Peintre, Leon Sanchez, Bob Jungels, Davide Bais, Lorenzo Rota, Simon Clarke, Bauke Mollema e Filippo Zana.

Dove vedere Tappa 10 Giro d’Italia, tutte le info utili

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv. La tappa sarà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport Hd dalle 11.20 con Aspettando il Giro e Prima Diretta, poi consueto passaggio su Rai Due dalle ore 14.00. La diretta streaming video sarà invece disponibile su Raiplay. Il Giro sarà trasmesso anche su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 11.45. In diretta streaming video invece su Discovery Plus e Dazn. Ricordiamo che in quest’ultimo caso, si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che darsi appuntamento con la decima frazione della corsa rosa.