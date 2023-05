Giro 2023, dove seguire la terza tappa: percorso, favoriti, diretta tv e streaming

Giro 2023, tutto sulla terza tappa: percorso, favoriti e dove seguire il terzo appuntamento sulla Corsa Rosa in tv e streaming. Dopo la bella vittoria di Jonathan Milan, la carovana rosa si sposterà in direzione Melfi. 213 km per lo più pianeggianti, ma la giornata di oggi potrebbe anche riservare più di qualche sorpresa. Infatti, dopo i primi 173 chilometri, che percorreranno le province di Chieti, Campobasso e Foggia, che saranno senza alcuna particolare difficoltà, i corridori affronteranno le prime asperità di quest’edizione. Il percorso prevede un paio di GPM fino ad arrivare in quel di Rapolla. Ed è qui che inizieranno gli ultimi 10 km, tutti in leggera salita.

Giro 2023, favoriti e dove seguire la terza tappa

Insomma, le caratteristiche della terza tappa potrebbero favorire una fuga da lontano, ma sono corridori come Matthews, Pedersen e Magnus Cort Nielsen i grandi favoriti. Molto però ovviamente dipenderà da quanto potrebbero reggere i velocisti puri nelle salite di giornata. Infatti lo stesso Milan ha dimostrato molto spesso di avere gamba e resistenza.

L’appuntamento è, come sempre, sulla Rai, più precisamente sui canali RaiDue e RaiSport. Questa tappa del Giro 2023 potrà essere seguita anche in streaming, attraverso l’app Rai Play. La Corsa Rosa è però trasmessa anche da Eurosport, disponibile sul bouquet Sky, su Dazn e su Discovery Plus. La diretta prenderà il via alle ore 11.30.