Giro 2023 tappa 11, dove vedere: diretta tv e streaming

Il Giro d’Italia 2023 sta sempre più entrando nel vivo e nella parte decisiva. Nonostante non stanno mancando le polemiche, dettate per i ritiri causa Covid, la Corsa Rosa sta anche garantendo moltissime emozioni, con tappe combattute e ricche di colpi di scena. Che cosa succederà dunque in questa tappa numero 11?

Giro 2023 Tappa 11, dove vedere in tv e streaming

Quella di oggi sarà la frazione più lunga di quest’edizione: 219 km. Si parte in pianura, ma non mancheranno le asperità, con alcune salite dell’Appennino ligure: Passo del Bracco, Colla di Boasi e Passo della Castagnola. Le pendenze medie superano di poco il 4%. Gli ultimi km saranno tutti pianeggianti, con la parte finale interamente in rettilineo. Difficile parlare di favoriti, perché la presenza di qualche salita può favorire le fughe da lontano, ma non può allo stesso tempo essere escluso un arrivo in volata. In caso di volatone comunque i nomi sono sempre gli stessi: Milan, Matthews, Pedersen, Cavendish e Groves.

La tappa 11 del Giro sarà visibile in diretta tv su RaiDue, con il collegamento che partirà alle ore 14, ma anche su Eurosport 1, disponibile sul bouquet Sky. Per quel che riguarda lo streaming, la Corsa Rosa può essere seguita su RaiPlay, ma anche sulle piattaforme Dazn e Discovery Plus, dove sono visibili i programmi di Eurosport.