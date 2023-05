Giro 2023 Tappa 17: dove vedere, percorso e favoriti

Giro 2023, tutto sulla tappa 17: dove vedere in tv e in streaming, percorso e favoriti della frazione del 24 maggio della Corsa Rosa. Dopo le emozioni delle grandi salite e i non pochi sconvolgimenti in classifica generale, arriva una frazione pianeggiante e che è una delle ultime occasioni per i velocisti. 195 i km previsti, con la carovana che si sposterà da Pergine Valsugana a Caorle.

Giro 2023 Tappa 17, dove vedere in tv e in streaming

La tappa numero 17 si svolgerà tra le pianure vicentine e trevigiane, arrivando fino al lido di Jesolo. Ed è da qui che prende il via il tratto finale, che porterà appunto fino all’arrivo fissato in quel di Caorle, con gli ultimi 4 km che prevedono quattro curve e rettilinei con strade abbastanza larghe. Ma i favoriti? I nomi in caso di arrivo in volata, sono sempre gli stessi: Mark Cavendish, Simone Consonni, Nicolò Bonifazio, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Michael Matthews e Jonathan Milan. Occhio però all’ipotesi fughe da lontano, molto probabili dopo le fatiche delle tappe di montagna.

Per seguire questa frazione del Giro d’Italia occorrerà sintonizzare su Rai Due, con la diretta che partirà alle ore 14. Diretta anche su Eurosport 1, presente nel bouquet Sky. Per quel che riguarda lo streaming, la diciassettesima tappa sarà visibile su Rai Play, disponibile su smartphone e tablet. La Corsa Rosa si potrà vedere pure sulle piattaforme Disovery Plus e Dazn.