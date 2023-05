Giro 2023 Tappa 19: dove vedere, percorso e favoriti

Al Giro d’Italia 2023 è ormai arrivato il momento della resa dei conti, visto che, nei prossimi due giorni, si deciderà praticamente tutto. E a essere decisive saranno ancora una volta le tanto amate montagne. La tappa numero 19, in programma oggi venerdì 26 maggio, è molto probabilmente quella più attesa. Basta vedere il percorso e la sua difficoltà per capire quanto questa frazione possa sconvolgere completamente la classifica generale della Corsa Rosa. E dare delle risposte a dir poco importanti.

Tappa 19 Giro 2023, dove vedere in tv e in streaming

La carovana si sposterà da Longarone per arrivare alle Tre Cime di Lavaredo. I chilometri previsti sono 183, mentre i metri di dislivello saranno 5400. I GPM da affrontare saranno ben cinque: il Passo Campolongo, che ha una pendenza media del 7%, il Passo Valparola, il Passo Giau, una delle salite storiche del Giro, il Passo Tre Croci, (8,2 chilometri al 7,2% di pendenza media, di seconda categoria) e appunto le Tre Cime di Lavaredo. Si arriverà al Rifugio Auronzo dopo 9,5 chilometri al 7,1% di pendenza media e con picchi al 18%.

La frazione numero 19 sarà trasmessa su Rai Due dalle ore 14 e in pay tv su Eurosport 1 dalle 11,15. Per quel che riguarda lo streaming, la tappa sarà visibile grazie all’app Rai Play, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. Il Giro si può poi seguire anche sulle piattaforme Dazn e Discovery Plus. Insomma, non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.