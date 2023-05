Giro 2023 Tappa 21: dove vedere, percorso, favoriti

Un’edizione emozionante, ricca di colpi di scena, di sorprese e che si è decisa solo e soltanto alla penultima tappa, per di più per una manciata di secondi. Ora però è tempo dell’ultimo atto e di quella che può essere definita una vera e propria passerella per tutti i corridori, ma in particolar modo per il vincitore Roglic, che ha dato la zampata decisiva nella cronoscalata di Monte Lussari. Prima di gioire occorre però portare a casa l’ultima fatica di questo Giro 2023, ossia la tappa numero 21.

Giro 2023 Tappa 21, dove vedere in tv e streaming

La frazione si svolgerà interamente in quel di Roma. 126 i km previsti e non vi sarà alcuna particolare difficoltà,se non per i tratti in pavé. Il percorso si divide letteralmente in due parti. Il tutto prenderà il via dall’Eur per poi raggiungere il litorale di Ostia. Successivamente si tornerà nelle vie della Capitale e ci sarà un circuito di 13.6 chilometri, da ripetere per sei volte. L’arrivo è previsto ai Fori Imperiali, con molte delle zone più importanti della città che saranno attraversate dalla carovana rosa. La tappa sembra esser adatta ai velocisti, nonostante l’arrivo sia in leggerissima salita. Favoriti? I nomi, in caso di volata, non possono che essere sempre gli stessi: Jonathan Milan, Mark Cavendish, Pascal Ackerman, Michael Matthews, Alberto Dainese, Fernando Gaviria, Nicolò Bonifazio e Simone Consonni.

L’ultimo atto di questo Giro sarà trasmesso in diretta su RaiDue e in pay tv su Eurosport 1, presente sul bouquet Sky. Per quel che riguarda lo streaming, la corsa potrà essere seguita grazie all’app Rai Play, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. La frazione sarà comunque visibile anche sulle piattaforme Dazn e Discovery Plus.