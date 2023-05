Giro d’Italia 2023 Tappa 2, percorso, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Giro d’Italia 2023 Tappa 2 in programma domani, domenica 7 maggio. Si correrà la Teramo-San Salvo, tappa di 202km. Si tratta della prima tappa in linea con partenza alle ore 12.20 e arrivo previsto tra le 16.59 e le 17.26. Il Giro d’Italia partito oggi, ha assegnato la sua prima maglia rosa a Remco Evenepoel nella cronometro sulla costa dei Trabocchi.

Giro d’Italia 2023 Tappa 2, percorso e favoriti

La seconda frazione si presenta in linea. I corridori affronteranno 202km senza particolari difficoltà con arrivo in volata. Lungo il percorso saranno presenti solo due Gpm. Il primo i corridori lo affronteranno al chilometro 84 con il quarta categoria di Silvi Paese. I corridori affronteranno poi un tratto in pianura verso il mare con traguardo volante di Pescara al chilometro 101 e poi lo strappo di Chieti. Al chilometro 121 sarà presente un altro traguardo volante. A questo punto, la carovana rosa affronterà l’ultima salita di giornata, quella di Ripa Teatina al chilometro 130, con un finale pianeggiante quasi tutto lungo la costa.

Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati sui velocisti come Pascal Ackermann, Mads Pedersen, Mark Cavendish, Fernando Gaviria e Kaden Groves.

Giro d’Italia 2023, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo e della corsa rosa, ci sarà la possibilità di seguire la seconda frazione in diretta tv e in streaming? La risposta è sì. Infatti, la tappa sarà trasmessa in diretta in chiaro dalle 11.35 su Raisport, con Aspettando il Giro, poi dalle 12.20 Prima Diretta con le prime immagini della tappa e passaggio su Rai Due a partire dalle ore 14. Possibilità della diretta streaming video su Raiplay. La tappa sarà trasmessa in diretta anche su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle ore 12 e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Ricordiamo che in questi ultimi casi si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.