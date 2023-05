Giro 2023, dove vedere la prima tappa: diretta tv e streaming

Il conto alla rovescia è definitivamente e ufficialmente finito. Oggi infatti, con la prima tappa, prenderà il via l’edizione numero 106 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa partirà con una cronometro di circa 19 km, che si svolgerà nell’entroterra abruzzese. Si partirà dal Teatro degli Ulivi di Fossacesia per arrivare fino a Ortona. Insomma, anche dal punto di vista paesaggistico, sarà un vero e proprio spettacolo.

Dove vedere prima tappa Giro 2023

La prima tappa sarà visibile sulla Rai. La tv di Stato infatti trasmetterà tutto il Giro sia su RaiDue che su RaiSport. La diretta prenderà il via intorno alle ore 14 e il commento sarà affidato a Francesco Pancani e ad Alessandro Petacchi. Vi è la possibilità di seguire il tutto anche in streaaming, più precisamente attraverso l’app Rai Play, disponibile gratuitamente su vari dispositivi.

Sarà possibile seguire la partenza del Giro 2023 anche su Eurosport. Il canale sarà Eurosport 1, disponibile in pay tv su bouquet di Sky e in streaming sulla piattaforme Dazn e Discovery +. Insomma, di certo le alternative non mancano. E il grandissimo spettacolo del ciclismo e di una delle corse più amate è solo e soltanto all’inizio.