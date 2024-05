Giro d'Italia 2024 la startlist dei migliori ciclisti al via: tutti in fila dietro Pogacar

E' tutto pronto per la partenza dell'evento ciclistico più atteso nel nostro paese, il Giro d'Italia scatterà sabato pomeriggio dal Piemonte ed è arrivato il momento di scoprirne la startlist dei migliori ciclisti al via. Grandissima attesa per Pogacar.

Sono i giorni della vigilia della partenza del Giro d'Italia 2024 ed è arrivato il momento di scoprire la startlist dei migliori ciclisti che prenderanno parte a questa edizione numero 107. Un'edizione che partirà sabato 4 maggio 2024 da Venaria Reale in Piemonte per concludersi dopo domenica 26 maggio 2024 con la passerella finale di Roma. Saranno comunque tante le date di questo Giro d'Italia da segnare col circolino rosso per interesse e spettacolarità. Una corsa inserita, come da tradizione, all'interno del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 2.WT, che inaugura la stagione delle grandi corse a tappe.

Un Giro d'Italia che parte con la presenza non consueta di Tadej Pogacar. Il campione sloveno infatti è all'esordio della corsa rosa e proverà a vincere la gara per poi dare l'assalto al bis col Tour de France, impresa titanica e riuscita per l'ultima volta nel 1998, quando a realizzarla fu l'indimenticato ed indimenticabile Marco Pantani.

Giro d'Italia 2024 startlist: Pogacar col dorsale numero 191

Le migliori speranze per il ciclismo italiano sono racchiuse nelle imprese di Filippo Ganna e Jonathan Milan che potranno imporsi rispettivamente a cronometro ed in volata. Più difficile essere competitivi per la classifica generale anche se ci proveranno Damiano Caruso (già sul podio in passato) e Antonio Tiberi. Occhio anche alle fughe con Fortunato, Zana, Trentin e la vecchia volpe Pozzovivo.