Dove vedere Tour de France 2020 in tv, streaming e radio: programmazione, orari e canali

Sabato 29 agosto partirà il Tour de France, giunto all’edizione numero 107 e valido come dodicesima prova dell’UCI World Tour; rispetto alle scorse stagioni la corsa è stata programmata a fine estate a causa dell’emergenza Coronavirus che ha modificato il calendario delle gare. Nonostante ciò ci si aspetta un Tour dalle grande emozioni soprattutto in montagna con tanti ciclisti pronti a darsi battaglia per conquistare la maglia gialla il 20 settembre a Parigi. Andiamo a vedere ora chi trasmetterà questo importantissimo evento ciclistico che come al solito sarà seguito da tantissimi appassionati.

Ricordiamo che la presenza del pubblico sarà molto limitata, e sia alla partenza sia all’arrivo non sara’ possibile avvicinare i corridori ne’ per fare le foto con loro ne’ per farsi firmare gli autografi.

Dove vedere Tour de France 2020 in tv e streaming

Grande protagonista sarà la Rai con il secondo canale e Rai Sport ed è proprio su quest’ultimo che comincerà la programmazione giornaliera alle ore 12.35 con “Anteprima Tour“, alle ore 14 (orario che potrebbe variare in base alle varie frazioni) invece ecco Rai 2 con la diretta della tappa di giornata con telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari e al termine di essa con”Tour Replay“: commenti, analisi, approfondimenti e interviste ai protagonisti; in studio conduce il giornalista Antonello Orlando con Beppe Conti e gli ex ciclisti Daniele Bennati e Alessandro Ballan. All’inviato Ettore Giovannelli, invece, saranno affidate le interviste ai protagonisti.

Alle ore 20 invece “Tour di Sera” dove in mezzora si potranno rivivere attraverso immagini e interviste, i momenti clou della giornata.

Il tutto sarà visibile anche in streaming su Rai Play e sul sito tour.rai.it.

A far compagnia alla Rai, ci sarà come negli ultimi anni anche il canale Eurosport (ch.210 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati). che inizierà la sua programmazione del giorno alle ore 12 con “Tour Extra pre tappa“, mentre alle ore 13 Tour Live con la diretta della tappa giornaliera con telecronaca affidata alla coppia Luca Gregorio e Riccardo Magrini, mentre alla fine di essa “Tour Extra dopo tappa“. Saranno due le repliche della frazione di giornata per permettere a chi non l’ha vista in diretta di poterlo fare in serata con un’ampia sintesi: primo appuntamento alle ore 20, il secondo alle ore 23.

Inoltre ci sarà la possibilità di seguire tutte le tappe in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

Oltre alla tv e allo streaming non poteva mancare l’appuntamento radiofonico grazie a Radio 1 e in simulcast sul canale digitale sportivo Radio1Sport. Dal lunedì al venerdì alle ore 15.02 si parte con uno speciale di alcuni minuti ogni mezz’ora, dopo le edizioni brevi dei Giornali Radio e Onda Verde (alle 15.32, 16.05, 16.32). Dalle 17.02 alle 18.00, andrà in onda “Sulle strade del Tour“: la radiocronaca, fino al traguardo, delle fasi finali della tappa di giornata. Ampio spazio al racconto della tappa anche in tutte le edizioni dei Gr, dal mattino alle 7.30 fino all’edizione delle 24. Nel weekend ci saranno collegamenti in Sabato e Domenica Sport: il Tour de France sarà presente dalle 14.00 con degli interventi in radiocronaca durante la tappa, mentre a partire dalle 17 la diretta dell’arrivo.

SEGUI IL TOUR DE FRANCE 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Programmazione Rai

ore 12:35 – Anteprima Tour: Rai Sport

ore 14:00 – Tour in diretta: Rai 2

Fine tappa – Tour Replay: Rai 2

ore 20:00 – Tour di Sera: Rai Sport

Programmazione Eurosport

Ore 12:00 – pre tappa (Tour Extra)

Ore 13:00 – dal primo km della tappa (Tour Live)

Fine frazione – dopo tappa (Tour Extra)

Ore 20 e 23 – sintesi tappa di giornata