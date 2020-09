Classifiche aggiornate Tour de France dopo l’ottava tappa: Adam Yates sempre maglia gialla

Pochi minuti fa si è conclusa l’ottava tappa del Tour de France che ha visto la vittoria in solitaria del transalpino Nans Peters che dopo pochi chilometri è andato subito in fuga, non facendosi più raggiungere; a 47 secondi sono giunti al traguardo il lettone Tom Skujins e lo spagnolo Carlos Verona. Tra i favoriti di questo Tour, bel passo in avanti di Tadej Pogacar l’unico che in salita ha fatto la differenza e che alla fine della frazione guadagnando 40 secondi preziosi sui rivali e molto probabilmente, se ieri pomeriggio non avesse forato, sarebbe la nuova maglia gialla che invece è ancora ad appannaggio di Adam Yates che oggi in verità è stato abbastanza in difficoltà come anche Egan Bernal, ma sono riusciti a limitare i danni grazie all’esperienza.

Ora andiamo a vedere tutte le classifiche aggiornate dopo otto tappe.

Classifiche aggiornate Tour de France dopo l’ottava tappa

Classifica generale (maglia gialla)

1) Adam Yates 34h44’52”

2) Primoz Roglic +3″

3) Guillaume Martin +9″

4) Romain Bardet +11″

5) Egan Bernal +13”

6) Nairo Quintana +13″

7) Miguel Angel Lopez +13″

8) Rigoberto Uran +13”

9) Tadej Pogacar +48″

10) Enric Mas +1’00

Classifica a punti (maglia verde)

1) Peter Sagan 138 punti

2) Sam Bennett 131 punti

3) Wout Van Aert 106 punti

4) Bryan Coquard 106 punti

5) Alexander Kristoff 93 punti

Classifica dei GPM (maglia a pois)

1) Benoit Cosnefroy 35 punti

2) Nans Peters 31 punti

3) Ilnur Zakarin 25 punti

4) Tom Skujins 24 punti

5) Quentin Pacher 20 punti

Classifica dei giovani (maglia bianca)

1) Egan Bernal 34h45’05”

2) Tadej Pogacar +35”

3) Enric Mas +47”

4) Sergio Andres Higuita +2’35”

5) Neilson Powless +31’36”