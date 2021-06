Dove vedere Tour de France 2021, la quinta tappa: info, canale tv e orario

Ecco dove vedere Tour de France 2021, la quinta tappa Changè-Laval. Tutte le info!

Terminata la quarta tappa della competizione francese, subito si parte con la quinta. Il Tour de France 2021 torna a riproporre una cronometro individuale e lo fa nella quinta tappa. Sono 27 i chilometri previsti per questa tappa, compiendo una sorta di anello da Changè a Laval. Questi due, di fatto, sono due paesi adiacenti. Due gli intertempi previsti, rispettivamente dopo 9 e 17 chilometri dalla partenza, per uno sforzo complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 minuti. Non sono previste difficoltà dal punto di vista altimetrico. Sarà una occasione molto importante per gli specialisti delle prove contro il tempo e per gli uomini di classifica particolarmente avvezzi a questa specialità. Continuano le emozioni, insomma, le emozioni del Tour, con la competizione che sempre di più entra nel vivo.

Dove vedere Tour de France 2021, la quinta tappa

La partenza del primo corridore è fissata per le ore 12:15 a Changè, quella dell’ultimo ovvero la maglia gialla alle ore 16:50. L’arrivo avviene invece a Laval, con un tempo di percorrenza previsto intorno ai 30 minuti. La diretta tv è affidata sia a Rai 2 che ad Eurosport, oltre che in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Ricordiamo inoltre che Eurosport è visibile anche su Sky Go e su DAZN.