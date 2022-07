Dove vedere Tour de France 2022: streaming gratis e diretta tv Rai o Eurosport?

Venerdì 1 luglio comincerà da Copenaghen il Tour de France giunto all’edizione numero 109 e che vedrà due protagonisti su tutti, ovvero gli sloveni Pogacar e Roglic che presumibilmente saranno tra i favoriti della corsa. Ventuno le tappe in programma per un totale di 3.350,4 km, che i corridori dovranno percorrere in queste tre settimane di luglio.

Come tutti gli anni, la “Grande Boucle” avrà grande spazio nel palinsesto televisivo: andiamo a scoprire come si potrà seguire la corsa francese in tv e streaming.

Dove vedere Tour de France 2022 in tv e streaming

Il Tour de France sarà visibile in diretta e in chiaro tutti i giorni dalle ore 14.20 su Rai 2, ma anche in streaming (gratuito) su RaiPlay; alla telecronaca ci sarà un debutto assoluto, ovvero quello di Stefano Rizzato, con il commento tecnico dell’ex ciclista Stefano Garzelli, mentre Francesco Pancani condurrà lo studio post-tappa, che non sarà più a Milano ma in loco in Francia.

Possibilità di seguire il Tour anche sul canale Eurosport (ch. 210 del decoder Sky e e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati), con diretta televisiva integrale dove invece ci sarà la coppia ormai affiatata formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con Wladimir Belli e Moreno Moser che si alterneranno come terza voce, senza dimenticare i commenti di due ex vincitori del Tour: Alberto Contador e Bradley Wiggins.

Inoltre ci sarà la possibilità di seguire tutte le tappe in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Altre opzioni di streaming saranno Discovery+, GCN e Sky Go.

SEGUI IL TOUR DE FRANCE 2022 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Tour de France 2022, il trailer