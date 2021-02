Consigli Fantacalcio 24.a giornata di Serie A: Handanovic garanzia tra i pali

Turno di campionato che sarebbe partito venerdì sera con l’anticipo dell’ “Olimpico Grande Torino” tra i granata di Nicola e il Sassuolo di De Zerbi ma il match è stato rinviato a data da destinarsi, a causa del focolaio Covid all’interno della formazione granata. Sabato sono in programma 3 anticipi: alle ore 15 Spezia-Parma; alle ore 18 Bologna-Lazio e alle ore 20.45 Verona-Juventus. Domenica la giornata di campionato si aprirà con Sampdoria-Atalanta, in programma al “Ferraris” alle 12.30. Alle ore 15 sono 3 i match in programma: Crotone-Cagliari; Inter-Genoa e Udinese-Fiorentina. Alle ore 18 si disputerà Napoli-Benevento, mentre il turno si completerà con il posticipo delle ore 20.45, ovvero il big match Roma-Milan. Ecco riportate le ultime notizie sul Fantacalcio in vista della 24.a giornata di campionato. Intanto dopo la chiusura del calciomercato, ci si prepara per l’asta di riparazione: ecco i nostri consigliati.

Torino-Sassuolo (venerdì ore 20.45): RINVIATA

Consigli Fantacalcio 24.a giornata, gli anticipi del sabato

Spezia-Parma (sabato ore 15). Allo stadio “Picco” di La Spezia i liguri di Vincenzo Italiano ospitano il Parma di Roberto D’Aversa.

CONSIGLIATI: Provedel, Terzi, S. Bastoni, Maggiore, Saponara, Nzola (Spe); Conti, Gagliolo, Kucka, Cornelius (Par).

SCONSIGLIATI: Chabot (Spe); Osorio, Grassi (Par).

SORPRESE: M. Ricci, Estevez (Spe); Karamoh, Mihaila (Par).

Bologna-Lazio (sabato ore 18). Allo stadio “Dall’Ara” gli emiliani di Sinisa Mihajlovic ospitano la Lazio di Simone Inzaghi.

CONSIGLIATI: Tomiyasu, Schouten, Soriano, Barrow (Bol); Acerbi, Lazzari, Luis Alberto, Immobile (Laz).

SCONSIGLIATI: Soumaoro, Danilo, Svanberg (Bol); Hoedt, Musacchio, Lucas Leiva (Laz).

SORPRESE: Sansone (Bol); Marusic (Laz).

Verona-Juventus (sabato ore 20.45). Al “Bentegodi” il Verona di Ivan Juric ospita la Juventus di Andrea Pirlo.

CONSIGLIATI: Dimarco, Faraoni, Zaccagni, Lasagna (Ver); De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Ronaldo (Juv).

SCONSIGLIATI: Lovato, Gunter (Ver); Rabiot, Bentancur (Juv).

SORPRESE: Ilic, Lazovic (Ver); Demiral, Kulusevski (Juv).

Consigli Fantacalcio 24.a giornata, le gare della domenica

Sampdoria-Atalanta (domenica ore 12.30). Al “Luigi Ferraria” i blucerchiati di Claudio Ranieri ospitano la “Dea” di Gasperini.

CONSIGLIATI: Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Keita (Samp); Romero, Gosens, De Roon, Ilicic, (Ata).

SCONSIGLIATI: Ekdal (Samp); Freuler (Ata).

SORPRESE: Jankto (Samp); Maehle, Muriel (Ata).

Crotone-Cagliari (domenica ore 15). Allo “Scida” i calabresi di Stroppa ospitano i sardi del neo tecnico Semplici nel match salvezza di questo turno.

CONSIGLIATI: Reca, Molina, Messias, Ounas, Di Carmine (Cro); Godin o Rugani, Marin, Nainggolan, Joao Pedro (Cag).

SCONSIGLIATI: Magallan, Luperto (Cro); Ceppitelli, Lykogiannis (Cag).

SORPRESE: Simy (Cro); Nandez, Simeone (Cag).

Inter-Genoa (domenica ore 15). A “San Siro” la capolista di Antonio Conte ospita il Genoa di Davide Ballardini.

CONSIGLIATI: Handanovic, Skriniar, Barella, Brozovic, Lautaro, Lukaku (Int); Criscito, Zappacosta, Strootman, Destro (Gen).

SCONSIGLIATI: nessuno (Int); Masiello, Czyborra (Gen).

SORPRESE: Eriksen, Perisic, Sanchez (Int); Shomorudov, Pandev (Gen).

Udinese-Fiorentina (domenica ore 15). Alla “Dacia Arena” i friulani di Gotti ospitano i viola di Prandelli.

CONSIGLIATI: Musso, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Okaka, Llorente (Udi); Dragowski, Pezzella, Castrovilli, Vlahovic (Fio).

SCONSIGLIATI: Becao, N. Molina, Walace (Udi); Venuti (Fio).

SORPRESE: Deulofeu (Udi); Ribery (Fio).

Napoli-Benevento (domenica ore 18). Al “Maradona” il Napoli di Gattuso ospita il Benevento di Filippo Inzaghi.

CONSIGLIATI: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Zielinski, Insigne (Nap); Caldirola,Viola, Caprari (Ben).

SCONSIGLIATI: Maksimovic (Nap); Depaoli, Barba, Schiattarella (Ben).

SORPRESE: F. Ruiz (Nap); Lapadula (Ben).

Roma-Milan (domenica ore 20.45). Allo stadio “Olimpico” si disputa il big match di questo turno tra la Roma di Fonseca e il Milan di Pioli.

CONSIGLIATI: Mancini, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Majoral (Rom); T. Hernandez, Kessiè, Calhanoglu, Ibrahimovic (Mil).

SCONSIGLIATI: Cristante, Bruno Peres (Rom); Calabria, Kjaer (Mil).

SORPRESE: Dzeko (Rom); Rebic (Mil).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 24.a giornata

Modulo (3-4-3): Handanovic; Skriniar, De Ligt, Koulibaly; Brozovic (Barella), De Paul, Zielinski, Veretout; Ronaldo, Lukaku (Lautaro), Insigne.

Panchina: Meret; Gosens, Acerbi; Luis Alberto, McKennie; Immobile, Muriel.