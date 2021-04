Consigli Fantacalcio 33.a giornata di Serie A: Malinovskyi la certezza a centrocampo

Dopo il turno infrasettimanale, torna in campo la Serie A con il programma della 33.a giornata. Il programma si aprirà quest’oggi con ben 3 anticipi: alle ore 15 Genoa-Spezia; alle 18 Parma-Crotone e alle 20.45 Sassuolo-Sampdoria. Domenica alle 12.30 si giocherà Benevento-Udinese; alle 15 sono in programma 2 match: Fiorentina-Juventus e Inter-Verona. Alle 18 si giocherà Cagliari-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. Lunedì il turno si completerà con i 2 posticipi: alle 18.30 Torino-Napoli e alle 20.45 Lazio-Milan. Ecco riportate le ultime notizie sul Fantacalcio in vista della 33.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio Serie A 33.a giornata, gli anticipi del sabato

Genoa-Spezia (sabato ore 15): A “Marassi” il Genoa di Davide Ballardini ospiterà lo Spezia di Vincenzo Italiano.

CONSIGLIATI: Perin, Criscito, Zappacosta, Strootman, Zajc, Pandev (Gen); Marchizza, Estevez, Maggiore, Nzola (Spe).

SCONSIGLIATI: Masiello (Gen); Ismajli (Spe).

SORPRESE: Scamacca (Gen); Gyasi, Verde (Spe).

Parma-Crotone (sabato ore 18): Al “Tardini” il Parma di D’Aversa ospiterà il Crotone di Cosmi.

CONSIGLIATI: Sepe, Osorio o Bani, Giu. Pezzella, Brugman, Kurtic, Pellè, Gervinho (Par); Reca, Petriccione, Messias, Simy (Cro).

SCONSIGLIATI: Conti (Par); Cordaz, Magallan, Djiji (Cro).

SORPRESE: Hernani, Man (Par); Ounas (Cro).

Sassuolo-Sampdoria (sabato ore 20.45): Al “Mapei Stadium” i neroverdi di De Zerbi ospitano i blucerchiati di Ranieri.

CONSIGLIATI: Consigli, Chiriches, Locatelli, M. Lopez, Berardi, Boga (Sas); Audero, Yoshida, Candreva, Thorsby, Quagliarella (Samp).

SCONSIGLIATI: Toljan, Rogerio, Obiang (Sas); Ekdal (Samp).

SORPRESE: Defrel, Raspadori (Sas); Jankto, Keita (Samp).

Chi schierare al Fantacalcio nel prossimo turno di Serie A

Benevento-Udinese (domenica ore 12.30): Al “Vigorito” i campani di F. Inzaghi ospitano i friulani di Gotti.

CONSIGLIATI: Glik, Letizia, Viola, Lapadula o Gaich (Ben); Musso, Nuytinck o Samir, Stryger Larsen, De Paul, Pereyra (Udi).

SCONSIGLIATI: Depaoli (Ben); Becao, Walace (Udi).

SORPRESE: nessuno (Ben); Llorente (Udi).

Fiorentina-Juventus (domenica ore 15): Al “Franchi” la Fiorentina di Iachini ospita la Juventus di Pirlo.

CONSIGLIATI: Milenkovic, Amrabat, Castrovilli, Ribery, Vlahovic (Fio); Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Kulusevki, Ronaldo (Juv).

SCONSIGLIATI: Martinez Quarta, Caceres (Fio); Danilo, Bentancur (Juv).

SORPRESE: Pulgar (Fio); Alex Sandro, Morata (Juv).

Inter-Verona (domenica ore 15): A “San Siro” i nerazzurri di Conte ospitano i veneti di Juric.

CONSIGLIATI: Handanovic, Skriniar o De Vrij, Hakimi, Barella, Perisic, Lukaku (Int); Faraoni, Barak, Zaccagni, Lasagna (Ver).

SCONSIGLIATI: nessuno (Int); Gunter, Magnani, Tameze (Ver).

SORPRESE: Eriksen, Sanchez (Int); Dimarco, Salcedo (Ver).

Cagliari-Roma (domenica ore 18): Alla “Sardegna Arena” i sardi di Semplici ospitano i giallorossi di Fonseca.

CONSIGLIATI: Vicario, Godin, Marin, Duncan, Joao Pedro (Cag); Mancini, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan (Rom).

SCONSIGLIATI: Carboni, Lykogiannis (Cag); Fazio, Diawara (Rom).

SORPRESE: Simeone (Cag); Spinazzola, Majoral o Dzeko (Rom).

Atalanta-Bologna (domenica ore 20.45): Al “Gewiss Stadium” l’Atalanta di Gasperini ospita il Bologna di Mihajlovic.

CONSIGLIATI: Gollini, Romero, Maehle, Malinovskyi, Pessina, Muriel, Zapata (Ata); Soumaoro, Svanberg, Soriano, Barrow (Bol).

SCONSIGLIATI: Djimsiti (Ata); De Silvestri, Danilo (Bol).

SORPRESE: Pasalic, Ilicic (Ata); Skov Olsen (Bol).

Consigli Fantacalcio Serie A 33.a giornata, i posticipi del lunedì

Torino-Napoli (lunedì ore 18.30): All’ “Olimpico Grande Torino” i granata di Nicola ospitano gli azzurri di Gattuso.

CONSIGLIATI: Izzo, Singo Mandragora, Rincon, Belotti (Tor); Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano, Insigne (Nap).

SCONSIGLIATI: N’Koulou (Tor); Rrahmani (Nap).

SORPRESE: Sanabria (Tor); Hysaj, Demme, Mertens o Osimhen (Nap).

Lazio-Milan (lunedì ore 20.45): Allo stadio “Olimpico” i biancocelesti di S. Inzaghi ospitano i rossoneri di Pioli.

CONSIGLIATI: Acerbi, Lazzari, Milinkovic-Savic, Immobile (Laz); Donnarumma, Kjaer, Kessiè, Calhanoglu, Rebic (Mil).

SCONSIGLIATI: Lucas Leiva, Fares (Laz); Saelemaekers (Mil).

SORPRESE: Marusic, Luis Alberto (Laz); T. Hernandez, Ibrahimovic (Mil).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 33.a giornata

Modulo (3-4-3): Gollini; Zappacosta, Glik, Hakimi; Kurtic, De Paul, Barella, Malinovskyi; Lukaku, Zapata, Insigne.

Panchina: Handanovic; Criscito, Godin; Lazzari, Pereyra, Ronaldo, Immobile.