Consigli Fantacalcio 38.a giornata di Serie A: Zielinski la certezza a centrocampo

In Serie A si disputa la 38.a ed ultima giornata di campionato. Il programma dell’ultimo turno si aprirà sabato 22 maggio con 3 anticipi alle ore 20.45: Cagliari-Genoa; Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Domenica alle ore 15 si celebrerà la festa scudetto dell’Inter con in programma a “San Siro” Inter-Udinese, mentre alle ore 20.45 si disputeranno gli altri 6 match: Atalanta-Milan; Bologna-Juventus; Napoli-Verona; Sassuolo-Lazio; Spezia-Roma e Torino-Benevento. Ecco riportate le ultime notizie sul Fantacalcio in vista della 38.a giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio Serie A 38.a giornata, gli anticipi del sabato

Cagliari-Genoa (sabato ore 20.45): Alla “Sardegna Arena” i sardi di Semplici ospitano i liguri di Ballardini.

CONSIGLIATI: Cragno, Godin, Marin, Nainggolan, Joao Pedro (Cag); Zappacosta, Strootman, Destro (Gen).

SCONSIGLIATI: Ceppitelli, Deiola (Cag); Masiello, Cassata (Gen).

SORPRESE: Lykogiannis (Cag); Rovella, Shomurodov (Gen).

Crotone-Fiorentina (sabato ore 20.45): Allo “Scida” i calabresi di Cosmi ospitano i viola di Iachini.

CONSIGLIATI: Djidji, P. Pereira, Benali, Cigarini, Messias, Simy (Cro); Milenkovic, Bonaventura, Pulgar, Ribery, Vlahovic (Fio).

SCONSIGLIATI: Marrone, Luperto (Cro); Caceres, Igor (Fio).

SORPRESE: Ounas (Cro); Eysseric, Kouamé (Fio).

Sampdoria-Parma (sabato ore 20.45): A “Marassi” la Sampdoria di Ranieri ospita il Parma di D’Aversa.

CONSIGLIATI: Yoshida, Verre, Jankto, Quagliarella (Samp); Bruno Alves, Hernani, Brugman, Gervinho (Par).

SCONSIGLIATI: Bereszynski (Samp); Sepe, Laurini, Dierckx, Valenti (Par).

SORPRESE: Letica, Keita (Samp); Sohm, Brunetta, Cornelius (Par).

Chi schierare al Fantacalcio nel prossimo turno di Serie A

Inter-Udinese (domenica ore 15): A “San Siro” l’Inter di Conte ospita l’Udinese di Gotti.

CONSIGLIATI: Hakimi, Vecino, Sensi, Lautaro (Int); Stryger Larsen, De Paul, Pereyra (Udi).

SCONSIGLIATI: nessuno (Int); Becao, Samir, N. Molina (Udi).

SORPRESE: Radu, Ranocchia, Pinamonti (Int); Makengo (Udi).

Atalanta-Milan (domenica ore 20.45): Al “Gewiss Stadium” l’Atalanta di Gasperini ospita il Milan di Pioli.

CONSIGLIATI: Gosens, Freuler, Malinovskyi, Muriel, Zapata (Ata); Donnarumma, T. Hernandez, Kessiè, Calhanoglu, Rebic (Mil).

SCONSIGLIATI: Toloi, Romero (Ata); Calabria (Mil):

SORPRESE: Pasalic, Ilicic (Ata); Saelemaekers, B. Diaz (Mil).

Bologna-Juventus (domenica ore 20.45): Al “Dall’Ara” i felsinei di Mihajlovic ospitano i bianconeri di Pirlo.

CONSIGLIATI: Soumaoro, Tomiyasu, Barrow (Bol); Szczesny, Cuadrado, Chiesa, Ronaldo (Juv).

SCONSIGLIATI: Antov, Poli (Bol); Rabiot (Juv).

SORPRESE: Orsolini, Vignato (Bol); Kulusevski, Dybala (Juv).

Napoli-Verona (domenica ore 20.45): Al “Maradona” il Napoli di Gattuso ospita il Verona di Juric.

CONSIGLIATI: Meret, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Osimhen (Nap); Dimarco, Faraoni (Ver).

SCONSIGLIATI: nessuno (Nap); Pandur, Ceccherini, Gunter, Tameze (Ver).

SORPRESE: Politano, Mertens (Nap); Lazovic, Kalinic, Lasagna (Ver).

Sassuolo-Lazio (domenica ore 20.45): Al “Mapei Stadium” i neroverdi di De Zerbi ospitano i biancocelesti di S. Inzaghi.

CONSIGLIATI: Consigli, G. Ferrari, Rogerio Locatelli, Djuricic, Berardi, Boga (Sas); Lazzari, Milinkovic-Savic, Immobile (Laz).

SCONSIGLIATI: Muldur (Sas); Radu, Lucas Leiva, Muriqi (Laz).

SORPRESE: M. Lopez, Caputo (Sas); Marusic (Laz).

Spezia-Roma (domenica ore 20.45): Al “Picco” lo Spezia di Italiano ospita la Roma di Fonseca.

CONSIGLIATI: M.Ricci, Maggiore, Saponara, Nzola (Spe); Karsdorp, Mancini, Mkhitaryan, Pedro, Dzeko (Rom).

SCONSIGLIATI: Zoet, Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza (Spe); Bruno Peres (Rom).

SORPRESE: Estevez, Agudelo (Spe); Villar, Darboe, El Shaarawy (Rom).

Torino-Benevento (domenica ore 20.45): All “Olimpico Grande Torino” il Torino di Nicola ospita il Benevento di F. Inzaghi.

CONSIGLIATI: Sirigu, Izzo, Ansaldi, Belotti (Tor); Letizia, Glik, Improta, Lapadula (Ben).

SCONSIGLIATI: Vojvoda (Tor); Caldirola, Dabo, Schiattarella (Ben).

SORPRESE: Verdi, Sanabria (Tor); nessuno (Ben).

Consigli Fantacalcio, l’undici ideale della 38.a giornata

Modulo (3-4-3): Meret; Hakimi, Godin, Cuadrado; Nainggolan, Malinovskyi, Zielinski, Djuricic; Lautaro, Ronaldo, Osimhen.

Panchina: Sirigu; Gosens, T. Hernandez; Chiesa, F. Ruiz; Zapata, Simy.