Consigli Fantacalcio 2021/2022: portieri e difensori su cui puntare all’asta

Consigli Fantacalcio 2021/2022, portieri e difensori: ecco su chi puntare all’asta. Il 21 agosto inizierà ufficialmente la Serie A 2021/2022 e per i fantallenatori è già tempo di pensare all’asta. Ecco qua i portieri e i difensori su cui puntare all’asta iniziale per fascia di prezzo. Questi sono i consigli sui portieri e i difensori su cui puntare al Fantacalcio 2021/2022.

Consigli Fantacalcio 2021/2022: i portieri su cui puntare

Top: Wojciech Szczesny (Juventus). Il polacco non è stato protagonista di una grande stagione sotto la guida di Pirlo, con anche qualche papera che ha costato punti preziosi alla Juventus, come quella nel derby di ritorno con il Torino. Allegri però ha molta stima del portiere, tanto da non prendere in considerazione la possibilità di acquistare Donnarumma a zero. In più, una delle caratteristiche principali del gioco dell’allenatore livornese è la solidità difensiva e la grande organizzazione del reparto arretrato. Due segnali positivi per convincere i fantallenatori a puntare sulla porta bianconera.

Semi-Top: Rui Patricio (Roma). Il nuovo portiere giallorosso è stato voluto fortemente da José Mourinho che lo vede come una sicurezza tra i pali. Anche in questo caso un segnale positivo: il tecnico portoghese ha concentrato la quasi totalità del mercato della Roma nel puntellare il reparto difensivo. Questo perché gli svarioni e le dormite difensive della passata stagione pesano ancora nelle coscienze dei tifosi giallorossi e dei fantallenatori.

Basso prezzo: Emil Audero (Sampdoria). L’anno scorso è stata una delle sorprese della Sampdoria di Ranieri. Uno dei punti di forza l’anno scorso è stata l’organizzazione difensiva, soprattutto nei big match. Nonostante le sconfitte infatti, i goal subiti sono stati sempre pochi, calcolabili e contenibili per chi l’aveva schierato. Non bisogna puntare unicamente su di lui per quanto riguarda i portieri, ma affiancarlo a un altro di una squadra di medio livello rappresenta un’ottima scelta.

Scommessa: Alessio Cragno (Cagliari). L’anno passato il Cagliari ha avuto due facce. Con Di Francesco, nonostante il talento in rosa, sono arrivate tante brutte prestazioni e tanti goal subiti. Con l’arrivo di Semplici però, la squadra a ritrovato un suo equilibrio. Le capacità di Cragno non si discutono e quest’anno potrebbe essere artefice di ottime prestazioni. Da ricordare poi la Spal sotto la guida del tecnico ora in forza ai sardi, una squadra a cui era difficile segnare.

Consigli Fantacalcio 2021/2022: i difensori su cui puntare

Top: Theo Hernandez (Milan). Il motorino rossonero. Questa estate fin dalle prime amiche voli ha fatto vedere un ottimo stato di forma e per Pioli è uno degli imprescindibili. Appena uno dei due mediani è in possesso del pallone, Theo è già che sfreccia sulla fascia sinistra. Nel 4-2-3-1 del Milan l’esterno sinistro, che sia Rebic o Leao, tende sempre ad accentrarsi lasciando spazio alla sovrapposizione del terzino francese. I bonus sono assicurati tenendo conto del tiro del giocatore dalla distanza, dalla sua capacità nel gioco aereo e dal fatto che a ricevere i suoi cross dal fondo ci sono due esperti del mestiere come Ibrahimovic o Giroud.

Semi-Top: Merih Demiral (Atalanta). Il sostituto di Romero viene anche lui dalla Juve. La voglia di rivalsa del giocatore sarà tanta e le sue caratteristiche sposano il modo di giocare di Gasperini: difesa alta e pressing a tutto campo. Inoltre il turco ha dimostrato di aver anche fiuto del goal in occasioni di calcio piazzato. Vista la sua aggressività il cartellino giallo gli verrà mostrato spesso nel corso del campionato, ma preso al giusto prezzo rimane una certezza.

Basso prezzo: Davide Faraoni (Hellas Verona). Nella difesa a 4 di Di Francesco sarà quello con più licenza di offendere. Le sue qualità nella metacampo avversaria ormai sono conosciute, se le ricordano bene i tifosi del Napoli. Inoltre sarà uno dei titolari inamovibili dell’11 del tecnico ex Cagliari e Roma, con un’alta probabilità di superare le 35 presenza nel prossimo campionato.

Scommessa: Cristiano Biraghi (Fiorentina). L’anno scorso ha collezionato una fantamedia di 6,03 fornendo 5 assist e realizzando 1 gol in 35 presenze. Già questo basterebbe per convincere un fantallenatore a puntare su di lui prendendolo a basso prezzo. Ma delle dichiarazioni potrebbero convincere anche i più scettici. Riguardo le critiche ricevute da parte della tifoseria viola, Biraghi ha risposto: “Ogni anno arriva qualcuno che mi deve rubare il posto”. In apparenza possono non significare nulla, ma sotto celano la voglia di dimostrare del difensore. Poi se si pensa al modo di giocare di Italiano, a viso aperto e sviluppato sulle fasce, ecco che diventa un’ottima opzione.