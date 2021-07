Calciomercato estivo 2021: ecco le date di apertura e chiusura

Ecco le date di apertura e chiusura del calciomercato estivo 2021.

Ogni estate, oltre alle competizioni delle nazionali, c’è qualcosa che ci accompagna ogni giorno in spiaggia: il calciomercato. Dopo la sessione particolare, legata all’emergenza coronavirus, dello scorso anno, nel 2021 si torna alla normalità. La Figc infatti ha ufficializzato le date di apertura e di chiusura del calciomercato estivo e invernale 2021. Dopo alcune settimane di estenuanti rinnovi di contratti e di trattative sotto banco, le società possono cominciare a fare sul serio nel costruire la rosa vincente per la prossima Serie A. Dal 1 luglio infatti, sono stati ufficializzati gli svincolati e qualche nome grosso bolle in pentola. Sergio Ramos, Lionel Messi tra tutti, ma nel nostro campionato qualcosa si è già mosso. Dopo le prime scintille, soprattutto a Milanello, riguardanti Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, rimangono senza squadra Nikola Maksimovic, Nicolas Nkoulou, Senad Lulic e, soprattutto, Franck Ribery. Insomma, il calciomercato entra nel vivo.

I nomi di Serie A più caldi per quest’estate

Sarà un’estate bollente, ma non solo per il clima. Tante sono infatti le squadre di Serie A che proveranno a cercare una sistemazione per alcuni dei loro giocatori. Uno di questi è Josip Ilicic, in uscita dall’Atalanta dopo il litigio con Gasperini nella passata stagione. Lo sloveno ha mercato, ma cederlo alle richieste della società bergamasca non sarà facile. Un altro calciatore già con le valigie pronte è Aaron Ramsey. Il centrocampista della Juve ha dichiarato in un’intervista durante Euro2020 di voler lasciare Torino. La Vecchia Signora non è mai stata pienamente convinta del gallese e, molto probabilmente cercherà di accasarlo in qualche club di Premier League. In casa Inter invece, dopo la cessione di Hakimi al Psg, le casse nerazzurre sono tornate a respirare. Ma ad Appiano Gentile non dormono sogni tranquilli. Se Zhang non trova fondi, Marotta sarà costretto a cedere un altro pezzo pregiato della collezione a disposizione di Simone Inzaghi. I più indiziati sono Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e Lautaro Martinez. In casa Roma infine, bisogna capire di cosa ha bisogno José Mourinho. Sicuramente un attaccante lo richiederà alla società. Ecco che, anche quest’anno, si aprirà la telenovela Edin Dzeko, con il bosniaco che è molto apprezzato anche in Turchia, sponda Fenerbache.

Date di apertura e chiusura calciomercato estivo

Il calciomercato estivo 2021 inizierà, come ogni anno, giovedì 1 luglio 2021, in linea con il calciomercato europeo. La data di chiusura sarà invece martedì 31 agosto 2021. Già dal 24 maggio, però, sarà possibile depositare gli accordi preliminari. Due mesi interi che le società potranno sfruttare come sempre per tutte le operazioni di mercato.

Calciomercato invernale 2021: ecco le date

La Figc ha reso noto anche le date del prossimo calciomercato invernale. Le manovre della finestra invernale potranno cominciare da lunedì 3 gennaio 2022. Ci sarà tutto il primo mese dell’anno a disposizione delle squadre. Il calciomercato di riparazione chiuderà ufficialmente lunedì 31 gennaio 2022.