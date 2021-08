Consigli fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la 1ªgiornata

In questo weekend (21-23 agosto) riparte la Serie A e parte anche il fantacalcio. Quindi ripartono anche i consigli, le strategie e le analisi dettagliate per cercare di battere gli avversari nelle leghe di fantacalcio, già dalla prima giornata. Ad aprire questa nuova stagione ci penseranno Verona-Sassuolo e Inter-Genoa nell’anticipo di sabato 21 agosto alle ore 18:30, mentre in serata assisteremo a Lazio-Empoli e Torino-Atalanta. Domenica vedremo in campo le altre big (Roma, Juventus, Napoli) mentre chiuderanno questa prima giornata Sampdoria e Milan nel posticipo di lunedì 23. Ecco di seguito i nostri consigli fantacalcio per chi schierare alla prima giornata e la TOP 11 da schierare.

Consigli fantacalcio: ecco chi schierare per la 1ªgiornata

INTER-GENOA (21/08 ore 18:30)

Consigliati: Handanovic (Inter), Barella (Inter), Calhanoglu (Inter), Dzeko (Inter), De Vrij (Inter), Criscito (Genoa)

Sconsigliati: Sirigu (Genoa), Bastoni (Inter), Sturaro (Genoa)

VERONA-SASSUOLO (21/08 ore 18:30)

Consigliati: Berardi (Sassuolo), Caputo (Sassuolo), Zaccagni (Verona), Barak (Verona), Boga (Sassuolo)

Sconsigliati: Dawidowicz (Verona), Toljan (Sassuolo), Tameze (Verona)

TORINO-ATALANTA (21/08 ore 20:45)

Consigliati: Mandragora (Torino), Pjaca (Torino), Demiral (Atalanta), Maehle (Atalanta), Pessina (Atalanta), Gosens (Atalanta), Malinovskyi (Atalanta), Muriel (Atalanta)

Sconsigliati: Milinkovic-Savic (Torino), Aina (Torino), Pasalic (Atalanta)

EMPOLI-LAZIO (21/08 ore 20:45)

Consigliati: Immobile (Lazio), Felipe Anderson (Lazio), Lazzari (Lazio), Mancuso (Empoli)

Sconsigliati: Vicario (Empoli), Acerbi (Lazio), Stojanovic (Empoli), Haas (Empoli)

UDINESE-JUVENTUS (22/08 ore 18:30)

Consigliati: Szczesny (Juventus), Chiesa (Juventus), Dybala (Juventus), Ronaldo (Juventus), Cuadrado (Juventus), Pereyra (Udinese), Bernardeschi (Juventus)

Sconsigliati: Beaco (Udinese), Samir (Udinese), Walace (Udinese), Molina (Udinese), Ramsey (Juventus)

BOLOGNA-SALERNITANA (22/08 ore 18:30)

Consigliati: Arnautovic (Bologna), Orsolini (Bologna), Djuric (Salernitana)

Sconsigliati: Medel (Bologna), Dominguez (Bologna), Mbaye (Bologna), Strandberg (Salernitana), Schiavone (Salernitana)

ROMA-FIORENTINA (22/08 ore 20:45)

Consigliati: Shomurodov (Roma), Veretout (Roma), Zaniolo (Roma), Mkhitaryan (Roma), Vlahovic (Fiorentina), N. Gonzalez (Fiorentina), Bonaventura (Fiorentina)

Sconsigliati: Dragowski (Fiorentina), Biraghi (Fiorentina), Ibanez (Roma), Venuti (Fiorentina), Pellegrini (Roma)

NAPOLI-VENEZIA (22/08 ore 20:45)

Consigliati: Meret (Napoli), Di Lorenzo (Napoli), Zielinski (Napoli), Insigne (Napoli), Osimhen (Napoli), Forte (Venezia)

Sconsigliati: Manolas (Napoli), Maenpaa (Venezia), Sigurdsson (Venezia)

CAGLIARI-SPEZIA (23/08 ore 18:30)

Consigliati: Joao Pedro (Cagliari), Pavoletti (Cagliari), Verde (Spezia), Kovalenko (Spezia), Cragno (Cagliari), Strootman (Cagliari)

Sconsigliati: Zoet (Spezia), Hristov (Spezia), Carboni (Cagliari)

SAMPDORIA-MILAN (23/08 ore 20:45)

Consigliati: Candreva (Sampdoria), Quagliarella (Sampdoria), Brahim Diaz (Milan), Hernandez (Milan), Giroud (Milan)

Sconsigliati: Ferrari (Sampdoria), Tonali (Milan), Saelemaekers (Milan)

Top 11 da schierare nella 1ªgiornata

MODULO TOP (3-4-3): Handanovic (Inter) – Cuadrado (Juventus), Hernandez (Milan), De Vrij (Inter) – Chiesa (Juventus), Zielinski (Napoli), Mkhitaryan (Roma), Felipe Anderson (Lazio) – Osimhen (Napoli), Dybala (Juventus), Immobile (Lazio)