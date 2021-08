Consigli fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la 2ªgiornata

Archiviata la prima giornata, la Serie A è pronta a ritornare subito nel vivo questo weekend con le sfide della 2ªgiornata. Giornata in cui Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus e di conseguenza non lo ritroveremo più nelle nostre leghe fantacalcio: una grande perdita per i fantallenatori che da tre anni puntano su uno dei calciatori più forti al mondo, ma bisogna andare avanti. La seconda giornata partirà con le sfide del venerdì tra Udinese-Venezia e Hellas Verona-Inter. Sabato ci saranno Atalanta-Bologna, Lazio-Spezia, Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli, mentre domenica sera chiuderanno la seconda giornata Milan-Cagliari e Salernitana-Roma. Ecco di seguito i nostri consigli fantacalcio per chi schierare alla seconda giornata e la TOP 11 da schierare.



Consigli fantacalcio: ecco chi schierare per la 2ªgiornata

UDINESE-VENEZIA (27/08 ore 18:30)

Consigliati: Pereyra, Molina, Peretz, Johnsen, Silvestri, Deulofeu

Sconsigliati: Okaka, Forte, Caldara, Becao, Ceccaroni

HELLAS VERONA-INTER (27/08 ore 20:45)

Consigliati: Martinez, Barella, Zaccagni, Barak, Calhanoglu, Dzeko, Skriniar, Handanovic

Sconsigliati: Montipò, Ceccherini, Kalinic, Darmian

ATALANTA-BOLOGNA (28/08 ore 18:30)

Consigliati: Muriel, Arnautovic, Toloi, Pessina, Barrow, Orsolini

Sconsigliati: Medel, Dominguez, Skorupski, Freuler

LAZIO-SPEZIA (28/08 ore 18:30)

Consigliati: Immobile, Felipe Anderson, Pedro, Acerbi, Reina, Gyasi, Maggiore, Lazzari

Sconsigliati: Zoet, Bastoni, Luis Alberto, Hysaj

FIORENTINA-TORINO (28/08 ore 20:45)

Consigliati: N.Gonzalez, Vlahovic, Castrovilli, Pjaca, Belotti

Sconsigliati: Terracciano, Rodriguez, Callejon, Milinkovic-Savic, Aina

JUVENTUS-EMPOLI (28/08 ore 20:45)

Consigliati: Cuadrado, Danilo, Szczesny, Locatelli, Morata, Dybala, Bajrami, Chiesa

Sconsigliati: Vicario, Mckennie, Romagnoli, Mancuso

GENOA-NAPOLI (29/08 ore 18:30)

Consigliati: Buksa, Hernani, Kallon, Lozano, Insigne, Elmas

Sconsigliati: Zielinski, Sirigu, Cambiaso, Sabelli

SASSUOLO-SAMPDORIA (29/08 ore 18:30)

Consigliati: Boga, Caputo, Quagliarella, Candreva, Damsgaard

Sconsigliati: Verre, Chiriches, Rogerio

MILAN-CAGLIARI (29/08 ore 20:45)

Consigliati: Giroud, Diaz, Joao Pedro, Maignan, Calabria, Marin

Sconsigliati: Leao, Godin, Walukievicz

SALERNITANA-ROMA (29/08 ore 20:45)

Consigliati: Abraham, Mkhitarian, Rui Patricio, Simy, Veretout

Sconsigliati: Ibanez, Belec, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski

TOP 11 DA SCHIERARE NELLA 2ªGIORNATA

MODULO (3-4-3): Szczesny (Juventus) – Lazzari (Lazio), Cuadrado (Juventus), Maehle (Atalanta) – Calhanoglu (Inter), Felipe Anderson (Lazio), Mkhitarian (Roma), Chiesa (Juventus) – Giroud (Milan), Dybala (Juventus), Immobile (Lazio)