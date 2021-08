Fantacalcio 2021-2022: l’elenco completo dei rigoristi della nuova stagione di Serie A

Fantacalcio, i rigoristi squadra per squadra per la stagione di Serie A 2021-2022. Mentre come ogni estate il calciomercato tiene banco in questa marcia di avvicinamento al nuovo campionato, ci si inizia a chiedere quali sono i migliori calciatori da acquistare all’asta iniziale del fantacalcio 2022. Una serie di scelte importanti e da ponderare con minuziosità, cercando di assicurarsi nella propria rosa almeno uno dei rigoristi al fantacalcio per aumentare i bonus. Per facilitare questa opzioni, ecco la lista dei rigoristi di Serie A squadra per squadra per il prossimo anno.

Fantacalcio 2021-2022: i rigoristi della Serie A

Scopriamo insieme i probabili rigoristi della Serie A aggiornati minuto per minuto:

Atalanta: Primo rigorista = Luis Muriel; Alternative= Zapata e Ilicic;

Bologna: Primo rigorista = Sansone; Alternative= Orsolini e Arnautovic

Cagliari: Primo rigorista = Joao Pedro; Alternative= Simeone e Pavoletti

Empoli: Primo rigorista = Mancuso; Alternative= La Mantia e Stulac

Fiorentina: Primo rigorista = Vlahovic; Alternative= Pulgar e Amrabat

Genoa: Primo rigorista = Criscito; Alternative= Destro e Hernani

Inter: Primo rigorista = Lautaro; Alternative= Calhanoglu e Sanchez;

Juventus: Primo rigorista = Ronaldo; Alternative= Dybala e Morata;

Lazio: Primo rigorista = Immobile; Alternative= Luis Alberto e Correa;

Milan: Primo rigorista = Ibrahimovic; Alternative = Kessié e Giroud;

Napoli: Primo rigorista = Insigne; Alternative = Mertens e Politano;

Roma: Primo rigorista = Veretout; Alternative = Pellegrini e Mkhitaryan;

Salernitana: Primo rigorista = Djuric; Alternative = Schiavone e Di Tacchio;

Sampdoria: Primo rigorista = Quagliarella; Alternative: Candreva, Gabbiadini e Damsgaard;

Sassuolo: Primo rigorista = Berardi; Alternative = Caputo, Raspadori e Defrel;

Spezia: Primo rigorista = Nzola; Alternative = Maggiore e Gyasi;

Torino: Primo rigorista = Belotti; Alternative = Ansaldi e Zaza;

Udinese: Primo rigorista = Pereyra; Alternativa = Delofeu e Okaka;

Venezia: Primo rigorista = Aramu; Alternativa = Forte e Johnsen;

Verona: Primo rigorista = Zaccagni; Alternativa = Veloso e Lasagna;