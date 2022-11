Consigli Fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la giornata numero 14

La Serie A torna in campo a distanza di 48 ore dalla sfida Juventus-Inter di domenica sera, proveremo quindi ad elencare una serie di consigli per la giornata numero 14 di Fantacalcio. Un turno che vede molte big impegnate in match contro avversarie meno quotate e quindi con i propri calciatori candidati alla conquista di diversi bonus. Interessanti sono anche le sfida Spezia-Udinese e Fiorentina-Salernitana con i friulani e i gigliati chiamati prontamente a riprendere la marcia i primi e confermare l’ottimo momento di forma i secondi. Vediamo ruolo per ruolo chi sono i calciatori ai quali non sarà possibile rinunciare.

Consigli Fantacalcio, portieri: clean sheet o voto alto?

Meret e Provedel potrebbero confermare un trend in essere e mantenere inviolata la propria porta contro Empoli e Monza. La sorpresa per chi cerca un voto alto potrebbe essere Vito Falcone del Lecce.

Da schierare: Provedel, Meret, Falcone

Da non schierare: Skorupski

Difensori superstar: i consigli per la retroguardia del Fantacalcio

Proviamo a fornire quattro nomi divisi in ruoli difensivi e quindi buoni anche per chi gioca con il sistema Mantra. Il Napoli è favoritissimo contro l’Empoli e sono assolutamente da schierare tutti i suoi difensori, ma puntiamo forte su Di Lorenzo uomo-assist. A sinistra invece è ottima l’opzione Di Marco. I centrali potrebbero essere una conferma come quella di Kjaer e una sorpresa che potrebbere essere Perez dell’Udinese.

Da schierare: Di Marco, Di Lorenzo, Kjaer, Perez

Da non schierare: Valeri

Un centrocampo di sorprese per un risultato positivo

Appare fin troppo semplice ma assolutamente si Felipe Anderson della Lazio. Chance possibili anche per Agudelo dello Spezia e Frattesi del Sassuolo.

Da schierare: Frattesi, Agudelo, Felipe Anderson

Da non schierare: Pessina

Chi nel tridente offensivo del Fantacalcio?

Per l’attacco puntiamo forte su tre nomi di calciatori che appartengono alle big ma che hanno assolutamente bisogno di un gol per sfruttare al massimo la chance di questo turno infrasettimanale. Raspadori, Di Maria e Zapata sono un tridente di calciatori in cerca di rivalsa che questo turno possono fare benissimo.

Da schierare: Raspadori, Zapata, Di Maria

Da non schierare: Caputo

La formazione ideale per la giornata numero 14 del Fantacalcio

Una formazione schierata con il 4-3-3 che potrebbe andar bene sia per il Classic che per il Mantra, ecco i nostri consigli per la giornata numero 14 del Fantacalcio:

1 Falcone (Lecce)

2 Di Lorenzo (Napoli)

3 Di Marco (Inter)

4 Kjaer (Milan)

5 Perez (Udinese)

6 Frattesi (Sassuolo)

7 Felipe Anderson (Lazio)

8 Agudelo (Spezia)

9 Zapata (Atalanta)

10 Di Maria (Juventus)

11 Raspadori (Napoli)