Consigli Fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la giornata numero 19

Ultima gara del girone di andata del Campionato di Serie A e consueto appuntamento con consigli per il Fantacalcio, scopriamo quindi chi schierare per la giornata stagionale numero 19.

Lazio-Milan e Juventus-Atalanta sono le partite di cartello di questo turno di campionato e quelle che riservano i maggiori dubbi di impiego per i calciatori di queste squadre. Gare delicate e tese che potrebbero implicare poche occasioni da rete e grande attenzione difensiva. Per questo sono da preferire i calciatori dei rispettivi reparti difensivi a quelli d’attacco che però devono comunque essere schierati se non si hanno dovute alternative. Per certi versi l’infortunio e l’assenza di Ciro Immobile potrebbe essere una facilitazione delle scelte a chi ha in rosa altri attaccanti di spessore.



Interessanti e simili nel concetto anche le gare Verona-Lecce e Monza-Sassuolo, tutte squadre che cercano punti salvezza e che sanno che in questi scontri diretti il risultato vale doppio. Grande attenzione merita invece la prima Cremonese di Ballardini che dopo l’impresa del Maradona in Coppa Italia va a Bologna alla ricerca di punti.

Consigli Fantacalcio giornata numero 19: ecco chi schierare nelle vostre squadre

Come sempre ci soffermeremo su quei giocatori che appartengono alle formazioni medio-piccole e non ai big del campionato, per scovare chi questa giornata di Fantacalcio numero 19 può stupire i propri fanta-allenatori.

In porta questa settimana consigliamo di tenere in grande considerazione la performance di Di Gregorio del Monza che impegnato contro il Sassuolo è assolutamente da schierare. Anche Emil Audero (Sampdoria) in casa contro una Udinese un pò in calo potrebbe mantenere inviolata la propria rete, anche rinfrancato da una cura Stankovic che sta provando a tenere a galla la Sampdoria.

In difesa Doig (Verona) può fare bene al Bentegodi contro il Lecce e Milenkovic (Fiorentina) è da schierare contro il Torino. Il viola non porta bonus da un pò e potrebbe tornare a farlo questa settimana. Consigliato anche Holm (Spezia) che potrebbe mettere in grande difficoltà la fascia sinistra della Roma solitamente senza padrone. Crediamo nella cura Ballardini e consigliamo Lochoshvili (Cremonese) come quarto difensore di giornata.



A centrocampo Ciurria (Monza) è uno dei calciatori più in forma del campionato e quindi assolutamente da schierare contro il Sassuolo. Fiducia anche ad Orsolini del Bologna (Triplo ruolo Mantra). In casa contro la Cremonese può fare bene considerando che potrebbe venir fuori una gara ricca di segnature. Chiusura di reparto con Tameze del Verona che dovrà trascinare i suoi e che ancora non ha portato bonus.

In attacco occhio a Gabbiadini che sembra essere l’ago della bilancia per la salvezza della Sampdoria. Fiducia anche a Jovic che tra le mura amiche potrebbe ritrovare un gol per fare pace con i tifosi della Fiorentina. Settimana difficile per a Salernitana: l’8-2 di Bergamo, l’esonero di Nicola e il successivo reintegro; ecco perchè contro a capolista Napoli potrebbe esserci una gara di grande cuore e grinta e il pistolero Piatek ne potrebbe essere il protagonista.



Questi i nostri consigli per la giornata numero 19 del Fantacalcio.