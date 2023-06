Consigli Fantacalcio Speciale Serie B: il focus sul Frosinone

Si è appena conclusa la stagione calcistica eppure è già tempo di Consigli Fantacalcio e guardando con attenzione quello che è successo in Serie B non si può analizzare i protagonisti assoluti del Frosinone che sotto la guida tecnica di Fabio Grosso ha ottenuto la promozione vincendo il campionato. Una cavalcata trionfale mai messa in discussione da nessun avversario, nonostante il valore assoluto di compagini come Genoa e Cagliari poi anch’esse promosse.

Il Frosinone ha conquistato la promozione diretta in Serie A conquistando 80 punti in 38 partite con un vantaggio di 7 punti sul Genoa (ecco i consigli per il fantacalcio del Grifone) secondo e addirittura di 15 lunghezze sul Bari terzo. I punti di vantaggio salgono a 20 rispetto all’ultima neopromossa Cagliari vincente dei playoff. Un cammino di 24 vittorie, 8 pareggi e appena 6 sconfitte in stagione. Per i ragazzi di Grosso miglior attacco, miglior difesa e ben 20 clean sheet realizzati in stagione.

Una promozione arrivata con quattro gare d’anticipo il giorno 1° maggio dopo aver battuto per 3-1 la Reggina tra le mura amiche.

Consigli per il Fantacalcio, Frosinone mette in mostra i suoi TOP

STEFANO TURATI: per il portierino in prestito dal Sassuolo una stagione super che l’ha incoronato come il portiere meno battuto della Serie B ad appena 21 anni. Grandi doti tra i pali ma anche la capacità di infondere serenità al reparto e di mantenere la concentrazione in quelle gare in cui è stato poco impegnato. Per lui 20 clean sheet in stagione e per i fantallenatori la speranza che, restando a Frosinone, possa essere un’alternativa valida ai nomi noti della porta;

LUCA MAZZITELLI: leader tecnico della squadra soprattutto per il ruolo ricoperto in campo e per la grande esperienza che ha saputo trasmettere ai compagni. Ventisettenne di Roma, ha già esperienza in Serie A col Sassuolo e prima di questa aveva già ottenuto la promozione in Serie A col Monza. Il Frosinone ne ha riscattato il cartellino e costruirà attorno a lui la mediana del prossimo anno. In stagione ben 3 reti e 5 assist lo rendono un profilo dal bonus facile;

DANIEL BOLOCA: mediano ventiquattrenne nato in Italia da genitori rumeni ha già esordito nella nazionale maggiore del suo paese. Cresciuto nel Torino e poi nella Juventus ha girovagato nelle categorie inferiori prima di trovare il suo habitat a Frosinone. Per lui una stagione super che gli ha permesso di attirare l'attenzione di Lazio e Fiorentina. Qualora rimanesse a Frosinone sarebbe un profilo su cui poter puntare per il costante rendimento, la titolarità e la propensione nei calci piazzati. Due reti per lui nella stagione appena conclusa;

SAMUELE MULATTIERI: il bomber di questa trionfale stagione del Frosinone con 12 reti e 4 assist. In prestito dall’Inter difficilmente i nerazzurri rinnoveranno il prestito. Molto più probabile che venga inserito in una trattativa per arrivare a qualche calciatore appetito dal club neroazzurro. Su di lui si sta già muovendo il Sassuolo. Attaccante duttile che può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco compreso quello di trequartista. Molto indicato per il Mantra. Grandi doti tecniche e realizzative che lo rendono uno dei profili da tenere d’occhio nella prossima asta del Fantacalcio.