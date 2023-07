Consigli Fantacalcio, la top 11 dei calciatori da comprare: ecco la nostra formazione ideale

I giorni passano, il calciomercato scorre e la nuova ripartenza del campionato si avvicina: dunque, anche i fanta-allenatori cominciano a scaldare i motori per ideare le proprie rose. Ecco quindi la nostra top 11 attuale per le vostre rose del Fantacalcio

TOP 11 FANTACALCIO, ECCO I MIGLIORI GIOCATORI DA COMPRARE - In vista delle aste del Fantacalcio, abbiamo già preparato i nostri consigli aggiornati con frequenza sui migliori colpi da fare, anche un po' più particolari. Ma quale sarebbe la vera e propria top 11 per rendere la vostra squadra un'armata imbattibile? Ecco la nostra formazione ideale!

Top 11 Fantacalcio, ecco la formazione ideale con i migliori giocatori da comprare all'asta 2023

Il modulo della nostra top 11 sarà il 3-4-3, ovvero il modulo più utilizzato da tutti i fanta-allenatori alla ricerca di bonus da centrocampisti e attaccanti. Ecco i nostri consigli per una formazione ideale.

PORTIERE

Wojcech Szczesny (Juventus): la Juventus da due-tre anni è in difficoltà, ma non crediamo che questo durerà a lungo. Il polacco è una garanzia, e se Allegri ritroverà la sua solidità difensiva sarà importante avere una diga come Szczesny. Importante magari avere anche Perin in porta

DIFENSORI

Alessio Romagnoli (Lazio): stagione enorme quella 22/23 dell'ex capitano del Milan. Agli ordini di Sarri è stato strepitoso, e solitamente con il tecnico toscano si tende a migliorare negli successivi: consigliatissimo come titolare.

Theo Hernandez (Milan): impossibile non consigliare uno dei più forti terzini del mondo. Senza Ibra e Tonali, sarà ancora più leader e trascinatore di questo Milan: tanti gol e assist nelle sue gambe e nei suoi piedi.

Danilo (Juventus): una certezza in difesa, pungente in attacco sugli angoli e sui calci piazzati, duttile e cattivo, forte e determinato nonché sempre più leader.

CENTROCAMPISTI

Davide Frattesi (Inter): nella mediana nerazzurra può diventare devastante, dopo aver già dimostrato grandi cose tra il Sassuolo e la Nazionale. Ha nelle gambe almeno 7-8 gol in campionato.

Adrien Rabiot (Juventus): l'assurda stagione juventina 22/23 ha visto nel francese una delle pochissime luci. Gol, voti altissimi, prestazioni clamorose: giocatore totale.

Lorenzo Pellegrini (Roma): non una stagione esaltante quella appena trascorsa dal capitano giallorosso. Ma crediamo che il suo talento non possa rimanere nascosto per molto tempo, quindi quest'anno potrebbe tornare a fare la voce grossa nella trequarti di Mourinho.

Antonio Candreva (Salernitana): Milinkovic-Savic e Koopmeiners sono attualmente due incognite, visto che ancora non si sa in che squadra giocheranno. L'esterno dei campani invece è una certezza: 7 gol e 4 assist nell'ultima stagione, è ancora in forma anche se non più un ragazzino.

ATTACCANTI

Paulo Dybala (Roma): l'anno scorso è stato strepitoso, quest'anno può esserlo ancora di più. La Roma ha bisogno di certezza, lui è la più luminosa di queste: vedremo se riuscirà a tornare sulla soglia dei 15-20 gol a campionato.

Rafael Leao (Milan): lui più di Kvara, perché è il nuovo numero 10 rossonero e sarà sempre più leader. Khvicha è stato il migliore della scorsa Serie A ma un po' discontinuo nel finale di campionato, e il cambio di allenatore può diventare pericoloso.

Lautaro Martinez (Inter): il Toro ha disputato una stagione ancora una volta di altissimo livello, che con la Champions League sarebbe stata il top assoluto. Così non è stato, ma l'argentino vuole trascinare l'Inter alla seconda stella.

TOP 11 FANTACALCIO (3-4-3): Szczesny; Danilo, Romagnoli, Theo Hernandez; Frattesi, Rabiot, Pellegrini, Candreva; Dybala, Leao, Lautaro.