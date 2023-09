Quotazioni fantacalcio 2023-24: liste in ordine di valore

Il campionato di Serie A 2023/24 è cominciato da tre giornate e come tutte le stagioni proponiamo la lista definitiva completa di tutti i ruoli per il Fantacalcio, visto che il mercato è terminato venerdì 1 settembre alle ore 20. Dopo la sosta per le Nazionali si inizierà a fare sul serio.

Con la partenza del campionato di Serie A avvenuta lo scorso 13 agosto, come tutte le stagioni non potevano mancare tutte le quotazioni del fantacalcio, che ricordiamo potrebbero subire variazioni. Come al solito ci saranno tante sorprese ma anche molte delusioni, dunque starà all'abilità (e la fortuna) dei fantallenatori conoscere quali giocatori comprare all'asta iniziale del fantacalcio 2023, che sappiano prendere ottimi voti, per far alzare il più possibile il punteggio della propria squadra. Di seguito ecco il listone di tutti i calciatori divisi per ruoli: buon divertimento!

Lista Fantacalcio 2023-24: le quotazioni di tutti i calciatori aggiornate

LISTA PORTIERI:

P MAIGNAN Mike MILAN 43

P MERET Alex NAPOLI 41

P SOMMER Yann INTER 41

P SZCZESNY Wojciech JUVENTUS 40

P PROVEDEL Ivan LAZIO 36

P RUI PATRICIO - ROMA 30

P DI GREGORIO Michele MONZA 26

P CARNESECCHI Marco ATALANTA 25

P OCHOA Guillermo SALERNITANA 25

P TERRACCIANO Pietro FIORENTINA 25

P SKORUPSKI Lukasz BOLOGNA 24

P MILINKOVIC Vanja TORINO 23

P FALCONE Wladimiro LECCE 22

P CAPRILE Elia EMPOLI 21

P RADUNOVIC Boris CAGLIARI 21

P MARTINEZ Josep GENOA 20

P MONTIPO' Lorenzo VERONA 20

P SILVESTRI Marco UDINESE 20

P CONSIGLI Andrea SASSUOLO 18

P TURATI Stefano FROSINONE 18

P MUSSO Juan ATALANTA 4

P PERIN Mattia JUVENTUS 4

P CEROFOLINI Michele FROSINONE 2

P CRAGNO Alessio SASSUOLO 2

P ARESTI Simone CAGLIARI 1

P AUDERO Emil INTER 1

P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1

P BERARDI Alessandro VERONA 1

P BERISHA Etrit EMPOLI 1

P BOER Pietro ROMA 1

P BORBEI Alexandru LECCE 1

P BRANCOLINI Federico LECCE 1

P CHRISTENSEN Oliver FIORENTINA 1

P COSTIL Benoit SALERNITANA 1

P DI GENNARO Raffaele INTER 1

P FIORENZA Matteo TORINO 1

P FIORILLO Vincenzo SALERNITANA 1

P FRATTALI Pierluigi FROSINONE 1

P GEMELLO Luca TORINO 1

P GOLLINI Pierluigi NAPOLI 1

P GORI Stefano MONZA 1

P IDASIAK Hubert Dawid NAPOLI 1

P LEALI Nicola GENOA 1

P MANDAS Christos LAZIO 1

P MARTINELLI Tomasso FIORENTINA 1

P MIRANTE Antonio MILAN 1

P OKOYE Maduka UDINESE 1

P PADELLI Daniele UDINESE 1

P PALMISANI Lorenzo FROSINONE 1

P PEGOLO Gianluca SASSUOLO 1

P PERILLI Simone VERONA 1

P PERISAN Samuele EMPOLI 1

P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1

P POPA Mihai TORINO 1

P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 1

P ROSSI Francesco ATALANTA 1

P SCUFFET Simone CAGLIARI 1

P SEPE Luigi LAZIO 1

P SOMMARIVA Daniele GENOA 1

P SORRENTINO Alessandro MONZA 1

P SPORTIELLO Marco MILAN 1

P Å TUBLJAR Lovro EMPOLI 1

P SVILAR Mile ROMA 1

LISTA DIFENSORI:

D HERNANDEZ Theo MILAN 47

D DI LORENZO Giovanni NAPOLI 45

D DIMARCO Federico INTER 41

D DUMFRIES Denzel INTER 38

D DANILO - JUVENTUS 36

D BREMER Gleison JUVENTUS 35

D CARLOS AUGUSTO - INTER 34

D PAVARD Benjamin INTER 33

D SMALLING Chris ROMA 33

D BASTONI Alessandro INTER 32

D POSCH Stefan BOLOGNA 32

D RRAHMANI Amir NAPOLI 31

D SPINAZZOLA Leonardo ROMA 31

D CALABRIA Davide MILAN 30

D BIRAGHI Cristiano FIORENTINA 29

D SCHUURS Perr TORINO 28

D TOMORI Fikayo MILAN 28

D ZAPPACOSTA Davide ATALANTA 28

D CUADRADO Juan INTER 27

D FARAONI Davide VERONA 27

D MANCINI Gianluca ROMA 27

D THIAW Malick MILAN 27

D BASCHIROTTO Federico LECCE 26

D DODO - FIORENTINA 26

D KALULU Pierre MILAN 26

D MAZZOCCHI Pasquale SALERNITANA 26

D MILENKOVIC Nikola FIORENTINA 26

D NDICKA Evan ROMA 26

D BUONGIORNO Alessandro TORINO 25

D PARISI Fabiano FIORENTINA 25

D ROMAGNOLI Alessio LAZIO 25

D BAKKER Mitchel ATALANTA 24

D BRADARIC Domagoj SALERNITANA 24

D IBANEZ - TRASERITO 24

D ACERBI Francesco INTER 23

D KJAER Simon MILAN 23

D MARIO RUI Silva Duarte NAPOLI 23

D RODRIGUEZ Ricardo TORINO 23

D SCALVINI Giorgio ATALANTA 23

D TOLOI Rafael ATALANTA 23

D BIJOL Jaka UDINESE 22

D DARMIAN Matteo INTER 22

D GOSENS Robin TRASERITO 22

D ALEX SANDRO Lobo Silva JUVENTUS 21

D CASALE Nicola LAZIO 21

D DE VRIJ Stefan INTER 21

D DJIMSITI Berat ATALANTA 21

D KOLASINAC Sead ATALANTA 21

D KRISTIANSEN Victor BOLOGNA 21

D MARI Pablo MONZA 21

D OLIVERA Mathias NAPOLI 21

D PEREZ Nehuen UDINESE 21

D DOIG Josh VERONA 20

D DRAGUSIN Radu GENOA 20

D LUCUMI Jhon BOLOGNA 20

D VOJVODA Mergim TORINO 20

D CAMBIASO Andrea JUVENTUS 19

D CELIK Zeki ROMA 19

D EBUEHI Tyronne EMPOLI 19

D IZZO Armando MONZA 19

D KARSDORP Rick ROMA 19

D LLORENTE Diego ROMA 19

D SABELLI Stefano GENOA 19

D AUGELLO Tommaso CAGLIARI 18

D BANI Mattia GENOA 18

D BEUKEMA Sam BOLOGNA 18

D HOLM Emil ATALANTA 18

D MARTIN Aaron GENOA 18

D MARUSIC Adam LAZIO 18

D BIRINDELLI Samuele MONZA 17

D CALDIROLA Luca MONZA 17

D CHATZIDIAKOS Pantelis CAGLIARI 17

D DJIDJI Koffi TORINO 17

D FERRARI Gianmarco SASSUOLO 17

D KRISTENSEN Rasmus ROMA 17

D LAZZARI Manuel LAZIO 17

D MARTINEZ QUARTA Lucas FIORENTINA 17

D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 16

D ERLIC Martin SASSUOLO 16

D HIEN Isak VERONA 16

D KYRIAKOPOULOS Georgios MONZA 16

D LUPERTO Sebastiano EMPOLI 16

D MINA Yerry FIORENTINA 16

D VASQUEZ Johan GENOA 16

D ZAPPA Gabriele CAGLIARI 16

D BELLANOVA Raoul TORINO 15

D BIRASCHI Davide GENOA 15

D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 15

D DOSSENA Alberto CAGLIARI 15

D GENDREY Valentin LECCE 15

D HEFTI Silvan GENOA 15

D HYSAJ Elseid LAZIO 15

D ISMAJLI Ardian EMPOLI 15

D JESUS Juan NAPOLI 15

D LIROLA Pol FROSINONE 15

D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 15

D OYONO Anthony FROSINONE 15

D PEDERSEN Marcus SASSUOLO 15

D PEZZELLA Giuseppe EMPOLI 15

D DANILIUC Flavius SALERNITANA 14

D DE SCIGLIO Mattia JUVENTUS 14

D GALLO Antonino LECCE 14

D GYOMBER Norbert SALERNITANA 14

D HATEBOER Hans ATALANTA 14

D LAZARO Valentino TORINO 14

D NATAN DE SOUZA - NAPOLI 14

D PIROLA Lorenzo SALERNITANA 14

D PONGRACIC Marin LECCE 14

D VOGLIACCO Alessandro GENOA 14

D ZORTEA Nadir ATALANTA 14

D AZZI Paulo CAGLIARI 13

D CARBONI Andrea MONZA 13

D D'AMBROSIO Danilo MONZA 13

D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 13

D EBOSELE Festy UDINESE 13

D FLORENZI Alessandro MILAN 13

D GATTI Federico JUVENTUS 13

D KABASELE Christian UDINESE 13

D KAMARA Hassane UDINESE 13

D MAGNANI Giangiacomo VERONA 13

D PELLEGRINI Luca LAZIO 13

D VITI Mattia SASSUOLO 13

D WIETESKA Mateusz CAGLIARI 13

D CACACE Liberato EMPOLI 12

D CALAFIORI Riccardo BOLOGNA 12

D FAZIO Federico SALERNITANA 12

D KRISTENSEN Thomas UDINESE 12

D LOVATO Matteo SALERNITANA 12

D MARCHIZZA Riccardo FROSINONE 12

D MASINA Adam UDINESE 12

D PALOMINO Josè Luis ATALANTA 12

D PEREIRA Pedro MONZA 12

D SAMBIA Junior SALERNITANA 12

D TOLJAN Jeremy SASSUOLO 12

D VENUTI Lorenzo LECCE 12

D GABBIA Matteo TRASERITO 11

D GUNTER Koray VERONA 11

D KUMBULLA Marash ROMA 11

D OSTIGARD Leo NAPOLI 11

D PATRIC Patricio Gabarron Gil LAZIO 11

D ROMAGNOLI Simone FROSINONE 11

D SAMPIRISI Mario TRASERITO 11

D TERRACCIANO Filippo VERONA 11

D ZANOLI Alessandro NAPOLI 11

D ZEMURA Jordan UDINESE 11

D ZIMA David TORINO 11

D BERESZYNSKI Bartosz EMPOLI 10

D BISSECK Yann Aurel INTER 10

D BRONN Dylan SALERNITANA 10

D CABAL Juan VERONA 10

D CITTADINI Giorgio MONZA 10

D FARES Mohamed LAZIO 10

D RUGANI Daniele JUVENTUS 10

D SZYMINSKI Przemyslaw FROSINONE 10

D VINA Matias SASSUOLO 10

D WALUKIEWICZ Sebastian EMPOLI 10

D BALLO TOURE Fode MILAN 9

D CALDARA Mattia MILAN 9

D HAPS Ridgeciano GENOA 9

D MONTERISI Ilario FROSINONE 9

D RANIERI Luca FIORENTINA 9

D RUGGERI Matteo ATALANTA 9

D SAZONOV Saba TORINO 9

D SOPPY Brandon TORINO 9

D SOSA Joaquin BOLOGNA 9

D TONELLI Lorenzo EMPOLI 9

D TOUBA Ahmed LECCE 9

D AMIONE Bruno VERONA 8

D DE WINTER Koni GENOA 8

D EBOSSE Enzo UDINESE 8

D GILA Mario LAZIO 8

D GOLDANIGA Edoardo CAGLIARI 8

D KALAJ Sergio FROSINONE 8

D KLITTEN Lukas FROSINONE 8

D RUAN Tressoldi SASSUOLO 8

D SOUMAORO Adama BOLOGNA 8

D BETTELLA Davide MONZA 7

D COPPOLA Diego VERONA 7

D FERREIRA Joao UDINESE 7

D OBERT Adam CAGLIARI 7

D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 6

D CAPRADOSSI Elio CAGLIARI 6

D CARBONI Franco Ezequiel MONZA 6

D OKOLI Caleb FROSINONE 6

D PAZ Yeferson SASSUOLO 6

D RUEGG Kevin VERONA 6

D BOGDAN Luka TRASERITO 5

D DI PARDO Alessandro CAGLIARI 5

D KAYODE Michael FIORENTINA 5

D KREMENOVIC Milan FROSINONE 5

D MISSORI Filippo SASSUOLO 5

D PELLEGRINO Marco MILAN 5

D BAYEYE Brian TRASERITO 3

D DERMAKU Kastriot LECCE 3

D DORGU Patrick LECCE 3

D KAMENOVIC Dimitrije LAZIO 3

D SMAJLOVIC Zinedin LECCE 2

D ABANKWAH James UDINESE 1

D AMEY Wisdom BOLOGNA 1

D BAKOUNE Adam MILAN 1

D BARTESAGHI Davide MILAN 1

D COMENENCIA Livano JUVENTUS 1

D CORAZZA Tommaso BOLOGNA 1

D FALASCA Matteo SASSUOLO 1

D MATTURRO Alan GENOA 1

D N'GUESSAN Ange TORINO 1

LISTA CENTROCAMPISTI:

LUIS ALBERTO Romero Alconchel LAZIO 51

C CANDREVA Antonio SALERNITANA 50

C BARELLA Nicolò INTER 48

C KOOPMEINERS Teun ATALANTA 48

C CHIESA Federico JUVENTUS 47

C CALHANOGLU Hakan INTER 46

C RABIOT Adrien JUVENTUS 46

C ANDERSON Felipe LAZIO 44

C ZIELINSKI Piotr NAPOLI 44

C FERGUSON Lewis BOLOGNA 43

C SAMARDZIC Lazar UDINESE 43

C PELLEGRINI Lorenzo ROMA 42

C BONAVENTURA Giacomo FIORENTINA 39

C CHUKWUEZE Samuel MILAN 39

C STREFEZZA Gabriel LECCE 38

C FRATTESI Davide INTER 37

C VLASIC Nikola TORINO 37

C ANGUISSA Andrè Zambo NAPOLI 36

C AOUAR Houssem ROMA 36

C KOSTIC Filip JUVENTUS 36

C CIURRIA Patrick MONZA 35

C LINDSTROM Jesper NAPOLI 35

C LOFTUS-CHEEK Ruben MILAN 35

C PESSINA Matteo MONZA 35

C LOBOTKA Stanislav NAPOLI 34

C LOVRIC Sandi UDINESE 34

C MALINOVSKIY Ruslan GENOA 34

C PASALIC Mario ATALANTA 34

C POGBA Paul JUVENTUS 34

C KLAASSEN Davy INTER 33

C MIRANCHUK Aleksey ATALANTA 33

C MKHITARYAN Henrikh INTER 33

C DE KETELAERE Charles ATALANTA 32

C LAZOVIC Darko VERONA 32

C MANCOSU Marco CAGLIARI 32

C REIJNDERS Tijjani MILAN 32

C BAJRAMI Nedim SASSUOLO 31

C BALDANZI Tommaso EMPOLI 31

C COLPANI Andrea MONZA 31

C KAMADA Daichi LAZIO 31

C LOCATELLI Manuel JUVENTUS 31

C SANCHES Renato ROMA 31

C BENNACER Ismael MILAN 30

C MANDRAGORA Rolando FIORENTINA 30

C BARAK Antonin FIORENTINA 29

C CRISTANTE Bryan ROMA 29

C ELMAS Eljif NAPOLI 29

C ILIC Ivan TORINO 29

C NANDEZ Nahitan CAGLIARI 29

C RICCI Samuele TORINO 29

C SABIRI Abdelhamid FIORENTINA 29

C DUDA Ondrej VERONA 28

C EDERSON - ATALANTA 28

C FAGIOLI Nicolo JUVENTUS 28

C MESSIAS Junior GENOA 28

C RADONJIC Nemanja TORINO 28

C DE ROON Marten ATALANTA 27

C DUNCAN Alfred FIORENTINA 27

C MARIN Razvan EMPOLI 27

C FREULER Remo BOLOGNA 26

C FRENDRUP Morten GENOA 25

C GARRITANO Luca FROSINONE 25

C HENRIQUE Matheus SASSUOLO 25

C KRUNIC Rade MILAN 25

C PAREDES Leandro ROMA 25

C SAPONARA Riccardo VERONA 25

C TAMEZE Adrien TORINO 25

C ZALEWSKI Nicola ROMA 25

C CASTROVILLI Gaetano FIORENTINA 24

C GUENDOUZI Matteo LAZIO 24

C LOPEZ Maxime SASSUOLO 24

C MCKENNIE Weston JUVENTUS 24

C ROVELLA Nicolo LAZIO 24

C SAELEMAEKERS Alexis BOLOGNA 24

C SENSI Stefano INTER 23

C COULIBALY Lassana SALERNITANA 22

C MUSAH Yunus MILAN 22

C POBEGA Tommaso MILAN 22

C THORSTVEDT Kristian SASSUOLO 22

C WEAH Timothy JUVENTUS 22

C ZAKARIA Denis TRASERITO 22

C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 21

C HARROUI Abdou FROSINONE 21

C KASTANOS Grigoris SALERNITANA 21

C SERDAR Suat VERONA 21

C BADELJ Milan GENOA 20

C GAGLIARDINI Roberto MONZA 20

C MAZZITELLI Luca FROSINONE 20

C MORO Nikola BOLOGNA 20

C OUDIN Remi LECCE 20

C ARTHUR - FIORENTINA 19

C BOHINEN Emil SALERNITANA 19

C BOURABIA Mehdi FROSINONE 19

C JAGIELLO Filip GENOA 19

C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 19

C VECINO Matias LAZIO 19

C BLIN Alexis LECCE 18

C GAETANO Gianluca NAPOLI 18

C MAGGIORE Giulio SALERNITANA 18

C STROOTMAN Kevin GENOA 18

C TCHATCHOUA Jackson VERONA 18

C WALACE - UDINESE 18

C BOLOCA Daniel SASSUOLO 17

C CATALDI Danilo LAZIO 17

C JANKTO Jakub CAGLIARI 17

C RAFIA Hamza LECCE 17

C RAMADANI Ylber LECCE 17

C BASIC Toma LAZIO 16

C BOVE Edoardo ROMA 16

C GONZALEZ Joan LECCE 16

C KUTLU Berkan GENOA 16

C LINETTY Karol TORINO 16

C MACHIN José MONZA 16

C MIRETTI Fabio JUVENTUS 16

C RACIC Uros SASSUOLO 16

C VALOTI Mattia TRASERITO 16

C VIGNATO Samuele MONZA 16

C ZERBIN Alessio NAPOLI 16

C ASLLANI Kristjan INTER 15

C CASTILLEJO Samu SASSUOLO 15

C GRASSI Alberto EMPOLI 15

C KABA Mohamed LECCE 15

C AEBISCHER Michel BOLOGNA 14

C CANCELLIERI Matteo EMPOLI 14

C FABBIAN Giovanni BOLOGNA 14

C LULIC Karlo FROSINONE 14

C ORISTANIO Gaetano Pio CAGLIARI 14

C THORSBY Morten GENOA 14

C ADLI Yacine MILAN 13

C AKPA AKPRO Jean-Daniel MONZA 13

C BRESCIANINI Marco FROSINONE 13

C DEMME Diego NAPOLI 13

C GELLI Francesco FROSINONE 13

C HONGLA Martin VERONA 13

C KOVALENKO Viktor EMPOLI 13

C MARTEGANI Agustin SALERNITANA 13

C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans JUVENTUS 13

C PAYERO Martin UDINESE 13

C RANOCCHIA Filippo EMPOLI 13

C CAJUSTE Jens NAPOLI 12

C FAZZINI Jacopo EMPOLI 12

C HRUSTIC Ajdin VERONA 12

C CANOTTO Luigi FROSINONE 11

C CROCIATA Giovanni EMPOLI 11

C ILSANKER Stefan GENOA 11

C ROG Marko CAGLIARI 11

C SOULE Matias FROSINONE 11

C VIOLA Nicolas CAGLIARI 11

C VOLPATO Cristian SASSUOLO 11

C BENASSI Marco FIORENTINA 10

C BONDO Warren MONZA 10

C CEIDE Emil SASSUOLO 10

C GALDAMES Pablo GENOA 10

C ILING-JUNIOR Samuel JUVENTUS 10

C INFANTINO Gino FIORENTINA 10

C MALEH Youssef EMPOLI 10

C OBIANG Pedro SASSUOLO 10

C PRATI Matteo CAGLIARI 10

C ADOPO Ndary ATALANTA 9

C DOMINGOS QUINA Quina UDINESE 9

C HAAS Nicolas EMPOLI 9

C KOURFALIDIS Christos CAGLIARI 8

C LISTKOWSKI Marcin LECCE 8

C ZARRAGA Oier UDINESE 8

C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 7

C LEGOWSKI Mateusz SALERNITANA 7

C AGOUME Lucien INTER 6

C SULEMANA Suleman Kakari CAGLIARI 6

C BARRENECHEA Enzo FROSINONE 5

C CAMARA Etienne UDINESE 5

C GINEITIS Gvidas TORINO 5

C PAFUNDI Simone UDINESE 5

C FOLORUNSHO Michael VERONA 3

C IBRAHIMOVIC Arijon FROSINONE 3

C SAMEK Daniel LECCE 2

C BERISHA Medon LECCE 1

C CORFITZEN Jeppe LECCE 1

C FATICANTI Giacomo LECCE 1

C LIPANI Luca SASSUOLO 1

C MUHAMETI Endri ATALANTA 1

C PAGANO Riccardo ROMA 1

LISTA ATTACCANTI:

A OSIMHEN Victor NAPOLI 97

A MARTINEZ Lautaro INTER 94

A VLAHOVIC Dusan JUVENTUS 89

A IMMOBILE Ciro LAZIO 84

A LUKAKU Romelu ROMA 78

A LEAO Rafael MILAN 73

A KVARATSKHELIA Khvicha NAPOLI 72

A BERARDI Domenico SASSUOLO 68

A DYBALA Paulo ROMA 68

A GIROUD Olivier MILAN 68

A ABRAHAM Tammy ROMA 64

A DIA Boulaye SALERNITANA 64

A ZAPATA Duvan TORINO 59

A SANABRIA Antonio TORINO 57

A ZACCAGNI Mattia LAZIO 56

A ARNAUTOVIC Marko INTER 55

A RETEGUI Mateo GENOA 54

A PULISIC Christian MILAN 53

A SCAMACCA Gianluca ATALANTA 53

A THURAM Marcus INTER 53

A LOOKMAN Ademola ATALANTA 50

A GONZALEZ Nicolas FIORENTINA 49

A DEULOFEU Gerard UDINESE 47

A NZOLA M'Bala FIORENTINA 45

A LAPADULA Gianluca CAGLIARI 44

A LAURIENTE Armand SASSUOLO 43

A ORSOLINI Riccardo BOLOGNA 43

A BELTRAN Lucas FIORENTINA 41

A CAPUTO Francesco EMPOLI 41

A CAPRARI Gianluca MONZA 40

A EL SHAARAWY Stephan ROMA 40

A MILIK Arek JUVENTUS 40

A SANCHEZ Alexis INTER 40

A OKAFOR Noah MILAN 38

A POLITANO Matteo NAPOLI 38

A SIMEONE Giovanni NAPOLI 38

A JOVIC Luka FIORENTINA 37

A PEDRO - LAZIO 36

A PETAGNA Andrea CAGLIARI 36

A BELOTTI Andrea ROMA 35

A CHEDDIRA Walid FROSINONE 35

A DESTRO Mattia EMPOLI 35

A MURIEL Luis ATALANTA 35

A CASTELLANOS Valentin LAZIO 34

A DANY MOTA Mota Carvalho MONZA 34

A IKONE Jonathan FIORENTINA 34

A NGONGE Cyril VERONA 34

A RASPADORI Giacomo NAPOLI 34

A BARROW Musa BOLOGNA 33

A TOURE El Bilal ATALANTA 33

A AZMOUN Sardar ROMA 32

A GUDMUNDSSON Albert GENOA 32

A HENRY Thomas VERONA 32

A ISAKSEN Gustav LAZIO 32

A PINAMONTI Andrea SASSUOLO 32

A VERDI Simone TRASERITO 32

A LUVUMBO Sebastiao Zito CAGLIARI 31

A BONAZZOLI Federico VERONA 30

A BOTHEIM Erik SALERNITANA 29

A CASO Giuseppe FROSINONE 29

A REBIC Ante TRASERITO 29

A BANDA Lameck LECCE 28

A KOUAME Christian FIORENTINA 28

A SUCCESS Isaac UDINESE 28

A KEAN Moise JUVENTUS 27

A THAUVIN Florian UDINESE 27

A ALVAREZ Agustin SASSUOLO 26

A ORIGI Divock MILAN 26

A DJURIC Milan VERONA 25

A KARAMOH Yann TORINO 25

A ZIRKZEE Joshua BOLOGNA 25

A CAMBIAGHI Nicolo EMPOLI 24

A KARLSSON Jesper BOLOGNA 24

A MULATTIERI Samuele SASSUOLO 24

A COLOMBO Lorenzo MONZA 23

A SHOMURODOV Eldor CAGLIARI 23

A BREKALO Josip FIORENTINA 22

A NDOYE Dan BOLOGNA 22

A PELLEGRI Pietro TORINO 22

A PICCOLI Roberto LECCE 21

A LUCCA Lorenzo UDINESE 20

A SOLBAKKEN Ola ROMA 20

A DEFREL Gregoire SASSUOLO 19

A KRSTOVIC Nikola LECCE 19

A BRENNER Souza da Silva UDINESE 18

A DAVIS Keinan UDINESE 18

A EKUBAN Caleb GENOA 18

A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 18

A BIDAOUI Soufiane FROSINONE 17

A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 17

A PUSCAS George GENOA 17

A YALÇIN Güven GENOA 17

A ALMQVIST Pontus LECCE 16

A GYASI Emmanuel EMPOLI 16

A SIMY - SALERNITANA 16

A BAEZ Jaime FROSINONE 15

A MALDINI Daniel EMPOLI 15

A MBOULA Jordi VERONA 15

A VALENCIA Diego SALERNITANA 15

A ANTISTE Janis SASSUOLO 13

A BRAAF Jayden VERONA 13

A KVERNADZE Giorgi FROSINONE 13

A REINIER - FROSINONE 13

A SHPENDI Stiven EMPOLI 13

A YEBOAH Kelvin GENOA 13

A ROMERO Luka MILAN 12

A SALCEDO Eddie TRASERITO 12

A TCHAOUNA Loum SALERNITANA 12

A BORRELLI Gennaro FROSINONE 11

A CABRAL Jovane SALERNITANA 11

A KALLON Yayah VERONA 11

A KOKORIN Aleksandr FIORENTINA 10

A SECK Demba TORINO 10

A IKWUEMESI Chukwubuikem SALERNITANA 8

A STEWART Trivante SALERNITANA 8

A VAN HOOIJDONK Sydney BOLOGNA 8

A CUNI Marvin FROSINONE 7

A MARIC Mirko MONZA 7

A KAIO JORGE - FROSINONE 6

A MUTANDWA Kingstone CAGLIARI 5

A CARBONI Valentin MONZA 4

A EKONG Emmanuel EMPOLI 3

A GONZALEZ Diego LAZIO 3

A AKE Marley UDINESE 1

A ANTUNOVIC Mate MONZA 1

A BURNETE Rares LECCE 1

A TRAORE Chaka MILAN 1

A VIVALDO Semedo UDINESE 1

A VORLICKY Lukas ATALANTA 1

A YILDIZ Kenan JUVENTUS 1