Quotazioni fantacalcio 2023-24: liste in ordine di valore
Il campionato di Serie A 2023/24 è cominciato da tre giornate e come tutte le stagioni proponiamo la lista definitiva completa di tutti i ruoli per il Fantacalcio, visto che il mercato è terminato venerdì 1 settembre alle ore 20. Dopo la sosta per le Nazionali si inizierà a fare sul serio.
Lista Fantacalcio 2023-24: le quotazioni di tutti i calciatori aggiornate
LISTA PORTIERI:
P MAIGNAN Mike MILAN 43
P MERET Alex NAPOLI 41
P SOMMER Yann INTER 41
P SZCZESNY Wojciech JUVENTUS 40
P PROVEDEL Ivan LAZIO 36
P RUI PATRICIO - ROMA 30
P DI GREGORIO Michele MONZA 26
P CARNESECCHI Marco ATALANTA 25
P OCHOA Guillermo SALERNITANA 25
P TERRACCIANO Pietro FIORENTINA 25
P SKORUPSKI Lukasz BOLOGNA 24
P MILINKOVIC Vanja TORINO 23
P FALCONE Wladimiro LECCE 22
P CAPRILE Elia EMPOLI 21
P RADUNOVIC Boris CAGLIARI 21
P MARTINEZ Josep GENOA 20
P MONTIPO' Lorenzo VERONA 20
P SILVESTRI Marco UDINESE 20
P CONSIGLI Andrea SASSUOLO 18
P TURATI Stefano FROSINONE 18
P MUSSO Juan ATALANTA 4
P PERIN Mattia JUVENTUS 4
P CEROFOLINI Michele FROSINONE 2
P CRAGNO Alessio SASSUOLO 2
P ARESTI Simone CAGLIARI 1
P AUDERO Emil INTER 1
P BAGNOLINI Nicola BOLOGNA 1
P BERARDI Alessandro VERONA 1
P BERISHA Etrit EMPOLI 1
P BOER Pietro ROMA 1
P BORBEI Alexandru LECCE 1
P BRANCOLINI Federico LECCE 1
P CHRISTENSEN Oliver FIORENTINA 1
P COSTIL Benoit SALERNITANA 1
P DI GENNARO Raffaele INTER 1
P FIORENZA Matteo TORINO 1
P FIORILLO Vincenzo SALERNITANA 1
P FRATTALI Pierluigi FROSINONE 1
P GEMELLO Luca TORINO 1
P GOLLINI Pierluigi NAPOLI 1
P GORI Stefano MONZA 1
P IDASIAK Hubert Dawid NAPOLI 1
P LEALI Nicola GENOA 1
P MANDAS Christos LAZIO 1
P MARTINELLI Tomasso FIORENTINA 1
P MIRANTE Antonio MILAN 1
P OKOYE Maduka UDINESE 1
P PADELLI Daniele UDINESE 1
P PALMISANI Lorenzo FROSINONE 1
P PEGOLO Gianluca SASSUOLO 1
P PERILLI Simone VERONA 1
P PERISAN Samuele EMPOLI 1
P PINSOGLIO Carlo JUVENTUS 1
P POPA Mihai TORINO 1
P RAVAGLIA Federico BOLOGNA 1
P ROSSI Francesco ATALANTA 1
P SCUFFET Simone CAGLIARI 1
P SEPE Luigi LAZIO 1
P SOMMARIVA Daniele GENOA 1
P SORRENTINO Alessandro MONZA 1
P SPORTIELLO Marco MILAN 1
P Å TUBLJAR Lovro EMPOLI 1
P SVILAR Mile ROMA 1
LISTA DIFENSORI:
D HERNANDEZ Theo MILAN 47
D DI LORENZO Giovanni NAPOLI 45
D DIMARCO Federico INTER 41
D DUMFRIES Denzel INTER 38
D DANILO - JUVENTUS 36
D BREMER Gleison JUVENTUS 35
D CARLOS AUGUSTO - INTER 34
D PAVARD Benjamin INTER 33
D SMALLING Chris ROMA 33
D BASTONI Alessandro INTER 32
D POSCH Stefan BOLOGNA 32
D RRAHMANI Amir NAPOLI 31
D SPINAZZOLA Leonardo ROMA 31
D CALABRIA Davide MILAN 30
D BIRAGHI Cristiano FIORENTINA 29
D SCHUURS Perr TORINO 28
D TOMORI Fikayo MILAN 28
D ZAPPACOSTA Davide ATALANTA 28
D CUADRADO Juan INTER 27
D FARAONI Davide VERONA 27
D MANCINI Gianluca ROMA 27
D THIAW Malick MILAN 27
D BASCHIROTTO Federico LECCE 26
D DODO - FIORENTINA 26
D KALULU Pierre MILAN 26
D MAZZOCCHI Pasquale SALERNITANA 26
D MILENKOVIC Nikola FIORENTINA 26
D NDICKA Evan ROMA 26
D BUONGIORNO Alessandro TORINO 25
D PARISI Fabiano FIORENTINA 25
D ROMAGNOLI Alessio LAZIO 25
D BAKKER Mitchel ATALANTA 24
D BRADARIC Domagoj SALERNITANA 24
D IBANEZ - TRASERITO 24
D ACERBI Francesco INTER 23
D KJAER Simon MILAN 23
D MARIO RUI Silva Duarte NAPOLI 23
D RODRIGUEZ Ricardo TORINO 23
D SCALVINI Giorgio ATALANTA 23
D TOLOI Rafael ATALANTA 23
D BIJOL Jaka UDINESE 22
D DARMIAN Matteo INTER 22
D GOSENS Robin TRASERITO 22
D ALEX SANDRO Lobo Silva JUVENTUS 21
D CASALE Nicola LAZIO 21
D DE VRIJ Stefan INTER 21
D DJIMSITI Berat ATALANTA 21
D KOLASINAC Sead ATALANTA 21
D KRISTIANSEN Victor BOLOGNA 21
D MARI Pablo MONZA 21
D OLIVERA Mathias NAPOLI 21
D PEREZ Nehuen UDINESE 21
D DOIG Josh VERONA 20
D DRAGUSIN Radu GENOA 20
D LUCUMI Jhon BOLOGNA 20
D VOJVODA Mergim TORINO 20
D CAMBIASO Andrea JUVENTUS 19
D CELIK Zeki ROMA 19
D EBUEHI Tyronne EMPOLI 19
D IZZO Armando MONZA 19
D KARSDORP Rick ROMA 19
D LLORENTE Diego ROMA 19
D SABELLI Stefano GENOA 19
D AUGELLO Tommaso CAGLIARI 18
D BANI Mattia GENOA 18
D BEUKEMA Sam BOLOGNA 18
D HOLM Emil ATALANTA 18
D MARTIN Aaron GENOA 18
D MARUSIC Adam LAZIO 18
D BIRINDELLI Samuele MONZA 17
D CALDIROLA Luca MONZA 17
D CHATZIDIAKOS Pantelis CAGLIARI 17
D DJIDJI Koffi TORINO 17
D FERRARI Gianmarco SASSUOLO 17
D KRISTENSEN Rasmus ROMA 17
D LAZZARI Manuel LAZIO 17
D MARTINEZ QUARTA Lucas FIORENTINA 17
D EHIZIBUE Kingsley UDINESE 16
D ERLIC Martin SASSUOLO 16
D HIEN Isak VERONA 16
D KYRIAKOPOULOS Georgios MONZA 16
D LUPERTO Sebastiano EMPOLI 16
D MINA Yerry FIORENTINA 16
D VASQUEZ Johan GENOA 16
D ZAPPA Gabriele CAGLIARI 16
D BELLANOVA Raoul TORINO 15
D BIRASCHI Davide GENOA 15
D DAWIDOWICZ Pawel VERONA 15
D DOSSENA Alberto CAGLIARI 15
D GENDREY Valentin LECCE 15
D HEFTI Silvan GENOA 15
D HYSAJ Elseid LAZIO 15
D ISMAJLI Ardian EMPOLI 15
D JESUS Juan NAPOLI 15
D LIROLA Pol FROSINONE 15
D LYKOGIANNIS Charalampos BOLOGNA 15
D OYONO Anthony FROSINONE 15
D PEDERSEN Marcus SASSUOLO 15
D PEZZELLA Giuseppe EMPOLI 15
D DANILIUC Flavius SALERNITANA 14
D DE SCIGLIO Mattia JUVENTUS 14
D GALLO Antonino LECCE 14
D GYOMBER Norbert SALERNITANA 14
D HATEBOER Hans ATALANTA 14
D LAZARO Valentino TORINO 14
D NATAN DE SOUZA - NAPOLI 14
D PIROLA Lorenzo SALERNITANA 14
D PONGRACIC Marin LECCE 14
D VOGLIACCO Alessandro GENOA 14
D ZORTEA Nadir ATALANTA 14
D AZZI Paulo CAGLIARI 13
D CARBONI Andrea MONZA 13
D D'AMBROSIO Danilo MONZA 13
D DE SILVESTRI Lorenzo BOLOGNA 13
D EBOSELE Festy UDINESE 13
D FLORENZI Alessandro MILAN 13
D GATTI Federico JUVENTUS 13
D KABASELE Christian UDINESE 13
D KAMARA Hassane UDINESE 13
D MAGNANI Giangiacomo VERONA 13
D PELLEGRINI Luca LAZIO 13
D VITI Mattia SASSUOLO 13
D WIETESKA Mateusz CAGLIARI 13
D CACACE Liberato EMPOLI 12
D CALAFIORI Riccardo BOLOGNA 12
D FAZIO Federico SALERNITANA 12
D KRISTENSEN Thomas UDINESE 12
D LOVATO Matteo SALERNITANA 12
D MARCHIZZA Riccardo FROSINONE 12
D MASINA Adam UDINESE 12
D PALOMINO Josè Luis ATALANTA 12
D PEREIRA Pedro MONZA 12
D SAMBIA Junior SALERNITANA 12
D TOLJAN Jeremy SASSUOLO 12
D VENUTI Lorenzo LECCE 12
D GABBIA Matteo TRASERITO 11
D GUNTER Koray VERONA 11
D KUMBULLA Marash ROMA 11
D OSTIGARD Leo NAPOLI 11
D PATRIC Patricio Gabarron Gil LAZIO 11
D ROMAGNOLI Simone FROSINONE 11
D SAMPIRISI Mario TRASERITO 11
D TERRACCIANO Filippo VERONA 11
D ZANOLI Alessandro NAPOLI 11
D ZEMURA Jordan UDINESE 11
D ZIMA David TORINO 11
D BERESZYNSKI Bartosz EMPOLI 10
D BISSECK Yann Aurel INTER 10
D BRONN Dylan SALERNITANA 10
D CABAL Juan VERONA 10
D CITTADINI Giorgio MONZA 10
D FARES Mohamed LAZIO 10
D RUGANI Daniele JUVENTUS 10
D SZYMINSKI Przemyslaw FROSINONE 10
D VINA Matias SASSUOLO 10
D WALUKIEWICZ Sebastian EMPOLI 10
D BALLO TOURE Fode MILAN 9
D CALDARA Mattia MILAN 9
D HAPS Ridgeciano GENOA 9
D MONTERISI Ilario FROSINONE 9
D RANIERI Luca FIORENTINA 9
D RUGGERI Matteo ATALANTA 9
D SAZONOV Saba TORINO 9
D SOPPY Brandon TORINO 9
D SOSA Joaquin BOLOGNA 9
D TONELLI Lorenzo EMPOLI 9
D TOUBA Ahmed LECCE 9
D AMIONE Bruno VERONA 8
D DE WINTER Koni GENOA 8
D EBOSSE Enzo UDINESE 8
D GILA Mario LAZIO 8
D GOLDANIGA Edoardo CAGLIARI 8
D KALAJ Sergio FROSINONE 8
D KLITTEN Lukas FROSINONE 8
D RUAN Tressoldi SASSUOLO 8
D SOUMAORO Adama BOLOGNA 8
D BETTELLA Davide MONZA 7
D COPPOLA Diego VERONA 7
D FERREIRA Joao UDINESE 7
D OBERT Adam CAGLIARI 7
D BONIFAZI Kevin BOLOGNA 6
D CAPRADOSSI Elio CAGLIARI 6
D CARBONI Franco Ezequiel MONZA 6
D OKOLI Caleb FROSINONE 6
D PAZ Yeferson SASSUOLO 6
D RUEGG Kevin VERONA 6
D BOGDAN Luka TRASERITO 5
D DI PARDO Alessandro CAGLIARI 5
D KAYODE Michael FIORENTINA 5
D KREMENOVIC Milan FROSINONE 5
D MISSORI Filippo SASSUOLO 5
D PELLEGRINO Marco MILAN 5
D BAYEYE Brian TRASERITO 3
D DERMAKU Kastriot LECCE 3
D DORGU Patrick LECCE 3
D KAMENOVIC Dimitrije LAZIO 3
D SMAJLOVIC Zinedin LECCE 2
D ABANKWAH James UDINESE 1
D AMEY Wisdom BOLOGNA 1
D BAKOUNE Adam MILAN 1
D BARTESAGHI Davide MILAN 1
D COMENENCIA Livano JUVENTUS 1
D CORAZZA Tommaso BOLOGNA 1
D FALASCA Matteo SASSUOLO 1
D MATTURRO Alan GENOA 1
D N'GUESSAN Ange TORINO 1
LISTA CENTROCAMPISTI:
LUIS ALBERTO Romero Alconchel LAZIO 51
C CANDREVA Antonio SALERNITANA 50
C BARELLA NicolÃ² INTER 48
C KOOPMEINERS Teun ATALANTA 48
C CHIESA Federico JUVENTUS 47
C CALHANOGLU Hakan INTER 46
C RABIOT Adrien JUVENTUS 46
C ANDERSON Felipe LAZIO 44
C ZIELINSKI Piotr NAPOLI 44
C FERGUSON Lewis BOLOGNA 43
C SAMARDZIC Lazar UDINESE 43
C PELLEGRINI Lorenzo ROMA 42
C BONAVENTURA Giacomo FIORENTINA 39
C CHUKWUEZE Samuel MILAN 39
C STREFEZZA Gabriel LECCE 38
C FRATTESI Davide INTER 37
C VLASIC Nikola TORINO 37
C ANGUISSA Andrè Zambo NAPOLI 36
C AOUAR Houssem ROMA 36
C KOSTIC Filip JUVENTUS 36
C CIURRIA Patrick MONZA 35
C LINDSTROM Jesper NAPOLI 35
C LOFTUS-CHEEK Ruben MILAN 35
C PESSINA Matteo MONZA 35
C LOBOTKA Stanislav NAPOLI 34
C LOVRIC Sandi UDINESE 34
C MALINOVSKIY Ruslan GENOA 34
C PASALIC Mario ATALANTA 34
C POGBA Paul JUVENTUS 34
C KLAASSEN Davy INTER 33
C MIRANCHUK Aleksey ATALANTA 33
C MKHITARYAN Henrikh INTER 33
C DE KETELAERE Charles ATALANTA 32
C LAZOVIC Darko VERONA 32
C MANCOSU Marco CAGLIARI 32
C REIJNDERS Tijjani MILAN 32
C BAJRAMI Nedim SASSUOLO 31
C BALDANZI Tommaso EMPOLI 31
C COLPANI Andrea MONZA 31
C KAMADA Daichi LAZIO 31
C LOCATELLI Manuel JUVENTUS 31
C SANCHES Renato ROMA 31
C BENNACER Ismael MILAN 30
C MANDRAGORA Rolando FIORENTINA 30
C BARAK Antonin FIORENTINA 29
C CRISTANTE Bryan ROMA 29
C ELMAS Eljif NAPOLI 29
C ILIC Ivan TORINO 29
C NANDEZ Nahitan CAGLIARI 29
C RICCI Samuele TORINO 29
C SABIRI Abdelhamid FIORENTINA 29
C DUDA Ondrej VERONA 28
C EDERSON - ATALANTA 28
C FAGIOLI Nicolo JUVENTUS 28
C MESSIAS Junior GENOA 28
C RADONJIC Nemanja TORINO 28
C DE ROON Marten ATALANTA 27
C DUNCAN Alfred FIORENTINA 27
C MARIN Razvan EMPOLI 27
C FREULER Remo BOLOGNA 26
C FRENDRUP Morten GENOA 25
C GARRITANO Luca FROSINONE 25
C HENRIQUE Matheus SASSUOLO 25
C KRUNIC Rade MILAN 25
C PAREDES Leandro ROMA 25
C SAPONARA Riccardo VERONA 25
C TAMEZE Adrien TORINO 25
C ZALEWSKI Nicola ROMA 25
C CASTROVILLI Gaetano FIORENTINA 24
C GUENDOUZI Matteo LAZIO 24
C LOPEZ Maxime SASSUOLO 24
C MCKENNIE Weston JUVENTUS 24
C ROVELLA Nicolo LAZIO 24
C SAELEMAEKERS Alexis BOLOGNA 24
C SENSI Stefano INTER 23
C COULIBALY Lassana SALERNITANA 22
C MUSAH Yunus MILAN 22
C POBEGA Tommaso MILAN 22
C THORSTVEDT Kristian SASSUOLO 22
C WEAH Timothy JUVENTUS 22
C ZAKARIA Denis TRASERITO 22
C DEIOLA Alessandro CAGLIARI 21
C HARROUI Abdou FROSINONE 21
C KASTANOS Grigoris SALERNITANA 21
C SERDAR Suat VERONA 21
C BADELJ Milan GENOA 20
C GAGLIARDINI Roberto MONZA 20
C MAZZITELLI Luca FROSINONE 20
C MORO Nikola BOLOGNA 20
C OUDIN Remi LECCE 20
C ARTHUR - FIORENTINA 19
C BOHINEN Emil SALERNITANA 19
C BOURABIA Mehdi FROSINONE 19
C JAGIELLO Filip GENOA 19
C MAKOUMBOU Antoine CAGLIARI 19
C VECINO Matias LAZIO 19
C BLIN Alexis LECCE 18
C GAETANO Gianluca NAPOLI 18
C MAGGIORE Giulio SALERNITANA 18
C STROOTMAN Kevin GENOA 18
C TCHATCHOUA Jackson VERONA 18
C WALACE - UDINESE 18
C BOLOCA Daniel SASSUOLO 17
C CATALDI Danilo LAZIO 17
C JANKTO Jakub CAGLIARI 17
C RAFIA Hamza LECCE 17
C RAMADANI Ylber LECCE 17
C BASIC Toma LAZIO 16
C BOVE Edoardo ROMA 16
C GONZALEZ Joan LECCE 16
C KUTLU Berkan GENOA 16
C LINETTY Karol TORINO 16
C MACHIN JosÃ© MONZA 16
C MIRETTI Fabio JUVENTUS 16
C RACIC Uros SASSUOLO 16
C VALOTI Mattia TRASERITO 16
C VIGNATO Samuele MONZA 16
C ZERBIN Alessio NAPOLI 16
C ASLLANI Kristjan INTER 15
C CASTILLEJO Samu SASSUOLO 15
C GRASSI Alberto EMPOLI 15
C KABA Mohamed LECCE 15
C AEBISCHER Michel BOLOGNA 14
C CANCELLIERI Matteo EMPOLI 14
C FABBIAN Giovanni BOLOGNA 14
C LULIC Karlo FROSINONE 14
C ORISTANIO Gaetano Pio CAGLIARI 14
C THORSBY Morten GENOA 14
C ADLI Yacine MILAN 13
C AKPA AKPRO Jean-Daniel MONZA 13
C BRESCIANINI Marco FROSINONE 13
C DEMME Diego NAPOLI 13
C GELLI Francesco FROSINONE 13
C HONGLA Martin VERONA 13
C KOVALENKO Viktor EMPOLI 13
C MARTEGANI Agustin SALERNITANA 13
C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans JUVENTUS 13
C PAYERO Martin UDINESE 13
C RANOCCHIA Filippo EMPOLI 13
C CAJUSTE Jens NAPOLI 12
C FAZZINI Jacopo EMPOLI 12
C HRUSTIC Ajdin VERONA 12
C CANOTTO Luigi FROSINONE 11
C CROCIATA Giovanni EMPOLI 11
C ILSANKER Stefan GENOA 11
C ROG Marko CAGLIARI 11
C SOULE Matias FROSINONE 11
C VIOLA Nicolas CAGLIARI 11
C VOLPATO Cristian SASSUOLO 11
C BENASSI Marco FIORENTINA 10
C BONDO Warren MONZA 10
C CEIDE Emil SASSUOLO 10
C GALDAMES Pablo GENOA 10
C ILING-JUNIOR Samuel JUVENTUS 10
C INFANTINO Gino FIORENTINA 10
C MALEH Youssef EMPOLI 10
C OBIANG Pedro SASSUOLO 10
C PRATI Matteo CAGLIARI 10
C ADOPO Ndary ATALANTA 9
C DOMINGOS QUINA Quina UDINESE 9
C HAAS Nicolas EMPOLI 9
C KOURFALIDIS Christos CAGLIARI 8
C LISTKOWSKI Marcin LECCE 8
C ZARRAGA Oier UDINESE 8
C EL AZZOUZI Oussama BOLOGNA 7
C LEGOWSKI Mateusz SALERNITANA 7
C AGOUME Lucien INTER 6
C SULEMANA Suleman Kakari CAGLIARI 6
C BARRENECHEA Enzo FROSINONE 5
C CAMARA Etienne UDINESE 5
C GINEITIS Gvidas TORINO 5
C PAFUNDI Simone UDINESE 5
C FOLORUNSHO Michael VERONA 3
C IBRAHIMOVIC Arijon FROSINONE 3
C SAMEK Daniel LECCE 2
C BERISHA Medon LECCE 1
C CORFITZEN Jeppe LECCE 1
C FATICANTI Giacomo LECCE 1
C LIPANI Luca SASSUOLO 1
C MUHAMETI Endri ATALANTA 1
C PAGANO Riccardo ROMA 1
LISTA ATTACCANTI:
A OSIMHEN Victor NAPOLI 97
A MARTINEZ Lautaro INTER 94
A VLAHOVIC Dusan JUVENTUS 89
A IMMOBILE Ciro LAZIO 84
A LUKAKU Romelu ROMA 78
A LEAO Rafael MILAN 73
A KVARATSKHELIA Khvicha NAPOLI 72
A BERARDI Domenico SASSUOLO 68
A DYBALA Paulo ROMA 68
A GIROUD Olivier MILAN 68
A ABRAHAM Tammy ROMA 64
A DIA Boulaye SALERNITANA 64
A ZAPATA Duvan TORINO 59
A SANABRIA Antonio TORINO 57
A ZACCAGNI Mattia LAZIO 56
A ARNAUTOVIC Marko INTER 55
A RETEGUI Mateo GENOA 54
A PULISIC Christian MILAN 53
A SCAMACCA Gianluca ATALANTA 53
A THURAM Marcus INTER 53
A LOOKMAN Ademola ATALANTA 50
A GONZALEZ Nicolas FIORENTINA 49
A DEULOFEU Gerard UDINESE 47
A NZOLA M'Bala FIORENTINA 45
A LAPADULA Gianluca CAGLIARI 44
A LAURIENTE Armand SASSUOLO 43
A ORSOLINI Riccardo BOLOGNA 43
A BELTRAN Lucas FIORENTINA 41
A CAPUTO Francesco EMPOLI 41
A CAPRARI Gianluca MONZA 40
A EL SHAARAWY Stephan ROMA 40
A MILIK Arek JUVENTUS 40
A SANCHEZ Alexis INTER 40
A OKAFOR Noah MILAN 38
A POLITANO Matteo NAPOLI 38
A SIMEONE Giovanni NAPOLI 38
A JOVIC Luka FIORENTINA 37
A PEDRO - LAZIO 36
A PETAGNA Andrea CAGLIARI 36
A BELOTTI Andrea ROMA 35
A CHEDDIRA Walid FROSINONE 35
A DESTRO Mattia EMPOLI 35
A MURIEL Luis ATALANTA 35
A CASTELLANOS Valentin LAZIO 34
A DANY MOTA Mota Carvalho MONZA 34
A IKONE Jonathan FIORENTINA 34
A NGONGE Cyril VERONA 34
A RASPADORI Giacomo NAPOLI 34
A BARROW Musa BOLOGNA 33
A TOURE El Bilal ATALANTA 33
A AZMOUN Sardar ROMA 32
A GUDMUNDSSON Albert GENOA 32
A HENRY Thomas VERONA 32
A ISAKSEN Gustav LAZIO 32
A PINAMONTI Andrea SASSUOLO 32
A VERDI Simone TRASERITO 32
A LUVUMBO Sebastiao Zito CAGLIARI 31
A BONAZZOLI Federico VERONA 30
A BOTHEIM Erik SALERNITANA 29
A CASO Giuseppe FROSINONE 29
A REBIC Ante TRASERITO 29
A BANDA Lameck LECCE 28
A KOUAME Christian FIORENTINA 28
A SUCCESS Isaac UDINESE 28
A KEAN Moise JUVENTUS 27
A THAUVIN Florian UDINESE 27
A ALVAREZ Agustin SASSUOLO 26
A ORIGI Divock MILAN 26
A DJURIC Milan VERONA 25
A KARAMOH Yann TORINO 25
A ZIRKZEE Joshua BOLOGNA 25
A CAMBIAGHI Nicolo EMPOLI 24
A KARLSSON Jesper BOLOGNA 24
A MULATTIERI Samuele SASSUOLO 24
A COLOMBO Lorenzo MONZA 23
A SHOMURODOV Eldor CAGLIARI 23
A BREKALO Josip FIORENTINA 22
A NDOYE Dan BOLOGNA 22
A PELLEGRI Pietro TORINO 22
A PICCOLI Roberto LECCE 21
A LUCCA Lorenzo UDINESE 20
A SOLBAKKEN Ola ROMA 20
A DEFREL Gregoire SASSUOLO 19
A KRSTOVIC Nikola LECCE 19
A BRENNER Souza da Silva UDINESE 18
A DAVIS Keinan UDINESE 18
A EKUBAN Caleb GENOA 18
A SOTTIL Riccardo FIORENTINA 18
A BIDAOUI Soufiane FROSINONE 17
A PAVOLETTI Leonardo CAGLIARI 17
A PUSCAS George GENOA 17
A YALÃ‡IN GÃ¼ven GENOA 17
A ALMQVIST Pontus LECCE 16
A GYASI Emmanuel EMPOLI 16
A SIMY - SALERNITANA 16
A BAEZ Jaime FROSINONE 15
A MALDINI Daniel EMPOLI 15
A MBOULA Jordi VERONA 15
A VALENCIA Diego SALERNITANA 15
A ANTISTE Janis SASSUOLO 13
A BRAAF Jayden VERONA 13
A KVERNADZE Giorgi FROSINONE 13
A REINIER - FROSINONE 13
A SHPENDI Stiven EMPOLI 13
A YEBOAH Kelvin GENOA 13
A ROMERO Luka MILAN 12
A SALCEDO Eddie TRASERITO 12
A TCHAOUNA Loum SALERNITANA 12
A BORRELLI Gennaro FROSINONE 11
A CABRAL Jovane SALERNITANA 11
A KALLON Yayah VERONA 11
A KOKORIN Aleksandr FIORENTINA 10
A SECK Demba TORINO 10
A IKWUEMESI Chukwubuikem SALERNITANA 8
A STEWART Trivante SALERNITANA 8
A VAN HOOIJDONK Sydney BOLOGNA 8
A CUNI Marvin FROSINONE 7
A MARIC Mirko MONZA 7
A KAIO JORGE - FROSINONE 6
A MUTANDWA Kingstone CAGLIARI 5
A CARBONI Valentin MONZA 4
A EKONG Emmanuel EMPOLI 3
A GONZALEZ Diego LAZIO 3
A AKE Marley UDINESE 1
A ANTUNOVIC Mate MONZA 1
A BURNETE Rares LECCE 1
A TRAORE Chaka MILAN 1
A VIVALDO Semedo UDINESE 1
A VORLICKY Lukas ATALANTA 1
A YILDIZ Kenan JUVENTUS 1