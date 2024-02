Fantacalcio, tabellone mercato gennaio: tutte le operazioni concluse in Serie A

Si è chiuso da alcuni giorni il mercato di gennaio in cui quasi tutte le squadre di Serie A hanno operato in entrata e in uscita per provare a rinforzare le proprie rose. La stessa cosa accadrà al Fantacalcio con l'asta di riparazione: ecco il tabellone di tutte le operazioni

FANTACALCIO TABELLONE MERCATO GENNAIO. Si è chiuso dopo trenta giorni di estenuanti trattative il mercato di riparazione di gennaio in cui tutte le squadre della Serie A hanno provato ad effettuare operazioni per completare le proprie rose. Ad alimentare gran parte dei movimenti il ciclone Hellas Verona che a causa dei gravi problemi finanziari ha dovuto effettuare moltissime cessione per poi provare a correre ai ripari con alcune operazioni in entrata low cost.

Anche le big hanno provato ad operare per modificare le loro rose. Tra le più attive certamente la Juventus con il doppio colpo Tiago Djalò e Carlos Alacaraz (in foto) per provare a dare opzioni aggiuntive a mister Massimiliano Allegri. Anche il Napoli si è mosso moltissimo in vista pure del mercato estivo cercando di anticipare la concorrenza su alcuni profili molto interessanti come Ngonge e Mazzocchi. Deludente il mercato della Fiorentina che prende Belotti ma non regala a mister Italiano il tanto sospirato rinforzo sugli esterni d'attacco.

Fantacalcio tabellone mercato gennaio: ecco tutte le operazioni della Serie A