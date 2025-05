Fantacalcio consigli 32° giornata: i calciatori da schierare assolutamente nelle vostre squadre

Dopo gli impegni infrasettimanali delle coppe europee per alcune delle squadre della Serie A torna il Fantacalcio e tornano i consigli per la 32° giornata di campionato. Andiamo a scoprire chi sono i calciatori da schierare assolutamente nelle vostre squadre.

FANTACALCIO CONSIGLI 32° GIORNATA: torna il campionato di Serie A dopo l'intermezzo dei quarti di finale delle coppe europee che hanno visto impegnate alcune delle migliori squadre della nostra lega. Andiamo a scoprire i calciatori che dovrebbero essere assolutamente schierati per la prossima giornata di Fantacalcio che si disputerà nella 32° giornata di Serie A.

Una giornata di campionato caratterizzata dal derby della Mole. La stracittadina di Torino non appare cosi equilibrata da moltissimo tempo e potrebbe risultare una gara bloccata e molto tattica dalla quale poter ricavare pochi bonus. Saranno invece molteplici le gare invece in cui le big affrontano squadre di secondo livello che renderanno abbastanza più agevoli le scelte dei tanti manager che possiedono i calciatori delle principali squadre della Serie A.

Fantacalcio consigli 32° giornata: l'Atalanta grande anche in Italia?

Una delle squadre del momento è certamente l'Atalanta di Gasperini. La Dea è reduce dalla straordinaria vittoria di Anfield contro il Liverpool e vuol ripetersi anche contro il Verona, tenendo accese tutte le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Giocherà Lookman al posto di Scamacca e questa potrebbe essere un'ottima idea per le vostre squadre di Fantacalcio.

Un occhio di riguardo lo merita anche Inter-Cagliari, in cui gli squalificati Martinez e Pavard saranno sostituiti da Arnautovic e Bisseck che sono scelte assolutamente da fare. Interessante anche il match Lecce-Empoli che potrebbe regalare bonus inaspettati da calciatori di squadre non di primo livello. Atteso anche il riscatto della Lazio impegnata in casa contro la Salernitana.

Chi schierare in difesa nella 32° giornata di Serie A

FALCONE (Lecce): la gara con l'Empoli è fondamentale per i giallorossi così come mantenere la porta inviolata;

la gara con l'Empoli è fondamentale per i giallorossi così come mantenere la porta inviolata; MANDAS (Lazio): difficile pensare che la Salernitana ormai virtualmente in Serie B possa impensierire i ragazzi di Igor Tudor;

difficile pensare che la Salernitana ormai virtualmente in Serie B possa impensierire i ragazzi di Igor Tudor; TERRACCIANO (Fiorentina): i viola cercano punti europei e l'ottimo Genoa di Gilardino potrebbe non avere le giuste motivazioni per fermare la Fiorentina di Italiano.

BISSECK (Inter): il tedesco ha sempre convinto quanto schierato dall'inizio, non farà rimpiangere Pavard;

il tedesco ha sempre convinto quanto schierato dall'inizio, non farà rimpiangere Pavard; DI LORENZO (Napoli): stagione sottotono ma il Napoli ha bisogno del suo capitano per giocarsi al meglio le ultime possibilità d'Europa;

stagione sottotono ma il Napoli ha bisogno del suo capitano per giocarsi al meglio le ultime possibilità d'Europa; BREMER (Juventus): l'ex della sfida avrà motivazioni extra e in una gara bloccata l'apporto offensivo dei difensori potrebbe essere determinante.

Fantacalcio consigli 32° giornata: centrocampisti e attaccanti

FERGUSON (Bologna): i rossoblù cercano una vittoria dopo il pareggio di Frosinone e hanno bisogno dello scozzese;

i rossoblù cercano una vittoria dopo il pareggio di Frosinone e hanno bisogno dello scozzese; BALDANZI (Roma): importante chance per il giovaner giallorosso titolare dopo la Coppa al posto di Dybala;

importante chance per il giovaner giallorosso titolare dopo la Coppa al posto di Dybala; MIRANCHUK (Atalanta): dopo Anfield Gasperini cerca i gol di chi è rimasto a riposo per inseguire la Champions.