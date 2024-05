Fantacalcio consigli 35° giornata: ecco chi schierare nelle squadre delle vostre Leghe

Giorni intensi con le coppe europee a farla da padrone ma quando arriva il weekend ecco che torna la Serie A con il Fantacalcio, questi i nostri consigli per la 35° giornata di campionato e su chi schierare assolutamente all'interno delle vostre squadre.

FANTACALCIO CONSIGLI 35° GIORNATA: manca sempre meno alla fine della stagione di Serie A e anche tutte le varie Leghe stanno volgendo al termine. Ultimi turni in cui i punti valgono tantissimo e anche fare le giuste scelte può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Andiamo quindi a vedere chi sono i giocatori da schierare assolutamente nelle vostre squadre al Fantacalcio.

Un turno in cui spiccano gare molto interessanti già dal venerdi col Bologna di Thiago Motta impegnato a Torino contro i granata alla ricerca dei tre punti che varrebbero l'aggancio alla Juventus al terzo posto in classifica. Di fronte lo spauracchio Zapata tornato quest'anno su grandi livelli grazie a 12 reti e 3 assist in 33 gare giocate che gli valgono una fantamedia di 7,45.

Fantacalcio consigli 35° giornata: che fare con Roma-Juventus?

La gara più attesa del weekend è senza dubbio il posticipo domenicale Roma-Juventus. I giallorossi arrivano alla sfida dopo un tour de force di tantissime gare consecutive, mentre i bianconeri sono più riposati ma sempre vittima dei propri fantasmi di assenza di gioco e periodo di forma pessimo. Potrebbe essere una gara avara di emozioni e quindi guardarsi attorno in fase di scelta non è una soluzione da scartare.

Grande attenzione anche alle gare che coinvolgono le squadre delle retrovie. Partite come Cagliari-Lecce ed Empoli-Frosinone potrebbero regalare bonus inaspettati, valide alternative a big già appagati oppure risultati figli dei troppi impegni delle grandi squadre. Occhio come sempre all'Atalanta di scena a Salerno che potrebbe regalare bonus anche ai giocatori che partono dalla panchina.

Le scelte della fase difensiva per la giornata numero 35 di serie A

SPORTIELLO (Milan): il dodicesimo rossonero è apparso in grande spolvero contro la Juventus e oltre all'imbattibilità potrebbe garantire un buon voto;

il dodicesimo rossonero è apparso in grande spolvero contro la Juventus e oltre all'imbattibilità potrebbe garantire un buon voto; DI GREGORIO (Monza): scelta per il modificatore difesa. Il Monza ha un pò mollato, la Lazio vuole i tre punti, l'estremo difensore potrebbe subire gol ma brillare per rendimento;

scelta per il modificatore difesa. Il Monza ha un pò mollato, la Lazio vuole i tre punti, l'estremo difensore potrebbe subire gol ma brillare per rendimento; SVILAR (Roma): la Juventus segna pochissimo e l'estremo giallorosso è in una grande forma stagionale.

CARLOS AUGUSTO (Inter) : toccherà ancora a lui che potrebbe ripagare con prestazione e bonus a coronamento di una prima grande annata nerazzurra;

: toccherà ancora a lui che potrebbe ripagare con prestazione e bonus a coronamento di una prima grande annata nerazzurra; HATEBOER (Atalanta): l'esperto esterno bergamasco potrebbe sfruttare l'occasione della titolarità e ripagare i manager che da lui attendono ancora i bonus;

l'esperto esterno bergamasco potrebbe sfruttare l'occasione della titolarità e ripagare i manager che da lui attendono ancora i bonus; DI LORENZO (Napoli): il capitano ha deluso come tutto il Napoli, ma a Udine potrebbe finalmente arrivare una prestazione convincente.

Fantacalcio consigli 35° giornata: centrocampo e attacco

SAELEMAEKERS (Bologna): è lui l'uomo della provvidenza? Motta stravede per il belga che sta trascinando i suoi. Servono giocate e bonus per la squadra;

è lui l'uomo della provvidenza? Motta stravede per il belga che sta trascinando i suoi. Servono giocate e bonus per la squadra; THORSTVEDT (Sassuolo): uno degli ultimi a mollare del Sassuolo. Da schierare anche contro l'Inter in una gara che sembra una finale;

uno degli ultimi a mollare del Sassuolo. Da schierare anche contro l'Inter in una gara che sembra una finale; GAETANO (Cagliari): il suo arrivo a gennaio ha suonato la carica. Col Lecce spareggio salvezza in cui deve e può brillare.