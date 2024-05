Fantacalcio consigli 36° giornata: ecco chi schierare assolutamente nelle vostre leghe

Giorni intensi con le coppe europee a farla da padrone ma quando arriva il weekend ecco che torna la Serie A con il Fantacalcio, questi i nostri consigli per la 36° giornata di campionato e su chi schierare assolutamente all'interno delle vostre Leghe.

FANTACALCIO CONSIGLI 36° GIORNATA. L'Europa da e l'Europa toglie ed ecco che come spesso accade in questo punto della stagione saranno molte le squadre profondamente cambiate a causa degli impegni continentali. Scopriamo insieme quali sono i calciatori che comunque vanno schierati e quali invece potrebbero trovare spazio a sorpresa e regalare inattesi bonus in queste ultime giornate di Serie A e di Fantacalcio.

In ballo per diverse squadre di Serie A c'è l'obiettivo stagionale e la differenza tra una stagione ottima e una deludente. Le Coppe Europee sempre protagoniste ma anche grande chimera di chi cerca disperatamente la qualificazione. Occhio come sempre anche alle compagini che lottano per la permanenza in Serie A e che in queste ultime sfide trovano insperate energie e motivazioni supplementari. Sassuolo-Inter dell'ultimo turno è e deve restare un monito importante in grado di far pendere le scelte da una parte o dall'altra.

Fantacalcio Consigli 36° giornata: Atalanta-Roma guida lo sprint europeo

Tutta la giornata ruota attorno alla sfida di domenica sera alle 20:45 tra Atalanta e Roma. Le due compagini sono impegnate entrambe a conquistare la finale dell'Europa League che potrebbe vederle nuovamente di fronte in abiti continentali. La stanchezza e il grande potenziale offensivo potrebbero rendere la sfida un festival del gol e quindi favorire l'utilizzo dei calciatori offensivi in questo che è a tutti gli effetti un big match. Lukaku (in foto) è apparso propositivo contro la Juventus e va assolutamente confermato anche a Bergamo.

Da questa sfida anche il futuro europeo di squadre come il Bologna e la Juventus. Se i rossoblù sono apparsi un pò a corto di fiato e la sfida di Napoli non è proprio congeniale, i bianconeri in casa contro la retrocessa Salernitana sono un'arma da sfruttare per chi possiede in rosa i ragazzi di Massimiliano Allegri. Lecce-Udinese è la sfida clou della parta bassa della classifica: occhio a Lucca che cerca il gol da un pò di tempo.

Chi schierare in fase difensiva per questa 36° giornata di Serie A

CHRISTENSEN (Fiorentina): c'è da riscattare la brutta prestazione di Verona e da concludere al meglio il campionato della Fiorentina;

c'è da riscattare la brutta prestazione di Verona e da concludere al meglio il campionato della Fiorentina; CEROFOLINI (Frosinone): l'Inter è uno spauracchio non da poco, ma il Frosinone visto in questa fase fa bene in difesa e potrebbero arrivare qualche parata che alzerà il voto;

l'Inter è uno spauracchio non da poco, ma il Frosinone visto in questa fase fa bene in difesa e potrebbero arrivare qualche parata che alzerà il voto; MONTIPO' (Verona): gli scaligeri cercano contro un Toro in disarmo i punti per restare in Serie A, i granata con le polveri bagnate non spaventano.

RUGANI (Juventus): titolare al posto di Danilo ha sempre fatto bene e può portare bonus grazie alle spiccate doti aeree;

titolare al posto di Danilo ha sempre fatto bene e può portare bonus grazie alle spiccate doti aeree; DOIG (Sassuolo): serve una prova maiuscola anche a Genova come già visto contro l'Inter. L'ex Verona può portare cross e assist;

serve una prova maiuscola anche a Genova come già visto contro l'Inter. L'ex Verona può portare cross e assist; DORGU (Lecce): schierato a centrocampo è una felice intuizione di mister Gotti che può portare dei benefici anche al Fantacalcio.

Fantacalcio consigli 36° giornata: centrocampisti e attaccanti

LINDSTROM (Napoli): una delle ultime occasioni stagionali per il centrocampista azzurro che non deve far rimpiangere Raspadori e Kvaratskhelia;

LAZOVIC (Verona): il capitano del Verona è in grande condizione e il nuovo ruolo di rigorista può sempre portare punti preziosi in dote;

MCKENNIE (Juventus): l'americano è ancora alla ricerca del primo gol stagionale dopo aver spesso sfiorato il bersaglio.